Британія почала «розігрівати» військову промисловість для допомоги Україні

Британія отримує перші партії боєприпасів для поповнення своїх запасів і для України

Уряд Британії уклав контракти з виробниками боєприпасів

Уряд Великої Британії почав поступово «розігрівати» військову промисловість країни, зокрема виробництво снарядів, щоб допомагати Україні та поповнювати власні запаси. Про це сказав агентству Reuters міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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«Ми уклали контракти з нашими виробниками боєприпасів і вже почали отримувати перші партії і для поповнення наших запасів, і для України», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Британія виробляти боєприпаси у достатній кількості.

За словами Воллеса, зараз і Британія, й інші західні країни вирішують, як стимулювати свою військову промисловість.

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«Знаєте, раніше ми сиділи на своїх запасах (боєприпасів – ред.), скидали з них пилюку, думали: чи буде це (чи пригодяться вони – ред.) коли-небудь? А тепер у нас - набагато агресивніша і небезпечніша Росія на краю Європи, і це змусило всіх зосередитися», – сказав Воллес.

Міністр підтвердив, що 14 обіцяних танків Challenger 2 Україна отримає цієї весни, а потім Британія, ймовірно, зможе дати українцям ще кілька танків.

«Росія застосовує тактику м'ясорубки. Розумієте, російська армія не береже людей, вона кидає їх у м'ясорубку. І, боюся, цього року нам доведеться подбати про те, щоб ця тактика не виявилася успішною», – сказав Воллес.

Раніше міністр оборони Британії розповів, коли Україна отримає сучасні винищувачі Typhoon.