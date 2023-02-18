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Гаубиці Caesar доставлять швидше запланованого – заява МЗС Франції

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Гаубиці Caesar доставлять швидше запланованого – заява МЗС Франції
фото з відкритих джерел

Точні дати невідомі, але є привід для оптимізму

Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час свого виступу на Мюнхенської безпековій конференції.

За її словами, всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї. «Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше», – наголосила Катрін Колонна.

Нагадаємо, що 7 лютого верхня палата французького парламенту проголосувала за резолюцію, яка закликає уряд наростити підтримку України, а також посилити санкції як проти Росії

Напередодні французькі політики написали колонку у виданні Politico. У ньому вони казали саме про Caesar та про механізми, які дали змогу прискорити поставки озброєнь Україні. «У цьому плані інституції ЄС могли б черпати натхнення з успішної французької ініціативи. Йдеться про створення спеціального фонду, з якого Україна могла б залучити кошти для закупівлі військової техніки безпосередньо у французького ВПК», – наголосили автори колонки.

Теги: Франція озброєння Україна

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