План Берліна полягає в тому, щоб надати ЄС фінансову свободу дій для залучення додаткових коштів для України понад €100 млрд

Німеччина наполягає на затвердженні механізму, який дозволив би Євросоюзу оперативно виділяти Україні додаткове фінансування навіть у разі послаблення суспільної підтримки або перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

План Берліна полягає в тому, щоб надати ЄС фінансову свободу дій для залучення додаткових коштів для України понад €100 млрд, які Європейська комісія вже запропонувала включити до наступного семирічного бюджету блоку, інформують джерела видання. Ця так звана схема «фінансового простору» дозволить забезпечувати фінансування в майбутньому без необхідності брати на себе зобов’язання щодо масштабних і політично неприйнятних початкових витрат. Адже, за словами посадовців ЄС, фінансування України викликає більше суперечок, ніж будь-коли раніше, а за умови приходу до влади Ле Пен стане ще більш проблемним.

Хоча ухвалення довгострокового бюджету та пов’язаного з ним плану резерву вимагатиме одностайної підтримки серед держав-членів ЄС, майбутні рішення щодо запозичень за цією схемою потребуватимуть лише кваліфікованої більшості, якщо Німеччина доможеться свого. Це ускладнить будь-якому окремому уряду блокувати підтримку ЄС.

Берлін турбується не лише щодо Франції та традиційних противників допомоги Україні, таких як Угорщина та Чехія, а й щодо внутрішньої політики, зокрема на тлі перемоги у деяких федеральних землях ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Нагадаємо, лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву.

Раніше «Главком» повідомляв, що Марін Ле Пен висловила готовність приїхати до України для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня заявила, що Франція більше не має достатніх фінансових ресурсів для продовження допомоги Києву в нинішніх обсягах.