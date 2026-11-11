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Німеччина посилює покарання за пропуск зустрічей у центрах зайнятості – Bild

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Німеччина посилює покарання за пропуск зустрічей у центрах зайнятості – Bild
Німецькі центри зайнятості Jobcenter посилили контроль за відвідуванням обов'язкових зустрічей отримувачами соціальної допомоги
фото: ЕРА

Після другого пропуску зустрічі без поважної причини допомогу скорочують на 30%, а після третього можуть повністю припинити виплати

Німеччина запровадила жорсткіші правила надання соціальної допомоги для безробітних. Отримувачі виплат, які систематично ігнорують зустрічі в центрах зайнятості, ризикують втратити фінансову підтримку. Відповідні обмеження можуть стосуватися й українських біженців, які мають право на таку допомогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За новими правилами, після першого пропуску зустрічі в центрі зайнятості Jobcenter без поважної причини людині призначають повторний візит. Якщо отримувач допомоги вдруге не з'являється на зустріч, розмір базової виплати скорочують на 30%.

У разі третього поспіль пропуску без поважної причини грошову допомогу можуть припинити повністю. Якщо людина й надалі не виходить на зв'язок із центром зайнятості, санкції можуть поширитися також на оплату житла.

Водночас повне припинення виплат не відбувається автоматично. Перед застосуванням найсуворіших санкцій працівники Jobcenter повинні з'ясувати причини відсутності отримувача допомоги.

Зокрема, поважними обставинами можуть бути захворювання або інші ситуації, які об'єктивно перешкоджають відвідуванню центру зайнятості. Для вразливих категорій отримувачів передбачені додаткові гарантії.

За інформацією Bild, нові правила стали частиною реформи системи соціальної підтримки, яка з 1 липня 2026 року замінила Bürgergeld на Grundsicherung. Реформа передбачає посилення вимог до людей, які отримують державні кошти та перебувають у пошуку роботи.

Водночас німецькі центри зайнятості мають не лише контролювати виконання встановлених вимог, а й допомагати людям із працевлаштуванням. Отримувачам підтримки пропонують вакансії, консультації та програми професійної підготовки.

Нововведення поширюються на осіб, які отримують відповідний вид соціальної допомоги, незалежно від громадянства. Зокрема, українські біженці, які перебувають на обліку в Jobcenter, також повинні дотримуватися встановлених правил.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про посилення правил соціальних виплат для українських біженців у Німеччині. Реформа передбачає жорсткіший контроль за майном і доходами отримувачів допомоги, а також посилення відповідальності за відмову від працевлаштування та пропуск зустрічей у центрах зайнятості.

Також «Главком» писав про умови, за яких українські біженці можуть повністю втратити виплати в Німеччині. Зокрема, нові правила передбачають скорочення допомоги після двох пропущених зустрічей у Jobcenter та можливе припинення виплат після третьої неявки без поважної причини.

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Теги: біженці штраф Німеччина соцвиплати

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