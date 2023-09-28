Німеччина заявила про введення прикордонного контролю з Польщею та Чехією

Країни ЄС намагаються захиститися від напливу мігрантів

Цього тижня Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, то відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою. Ми хочемо запобігти переміщенням контрабандистів за допомогою гнучкого та мобільного контролю в місцях, що змінюються», – сказала Фезер.

Вона зазначила, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла понад 14,7 тис., що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією. Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів.

Проте, Польща також розглядає можливість посилення контролю на кордоні з Німеччиною.

Нещодавно Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції. Італійський уряд збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції. Таке рішення стало посиленням існуючої досі практики, яка дозволяла більшості людей вільно переміщатися територією країни.