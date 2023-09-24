Білорусь знову атакує Польщу мігрантами

Ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострюється

Нелегали з боку Білорусі намагаються прорватися через кордон

Білорусь знову розгойдує ситуацію на кордоні з Польщею за допомогою мігрантів. Міноборони Польщі показало кадри, як нелегали атакували рубіж.

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Так, на оприлюдненому відео видно, як люди виламують огорожі на кордоні.

Ataki na polską granicę, prowadzone ze strony Białorusi, miały zdestabilizować sytuację w Polsce 🇵🇱oraz zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Dzięki wzmocnieniu obecności #WojskoPolskie na granicy plan Rosji i Białorusi się nie powiódł. pic.twitter.com/EoHDN0Px5F Будь ласка, читайте текст після реклами September 24, 2023

«Завдяки посиленій присутності польських військових на кордоні план Росії та Білорусі провалився», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.