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Білорусь знову атакує Польщу мігрантами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білорусь знову атакує Польщу мігрантами
Ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострюється
фото: скріншот із відео

Нелегали з боку Білорусі намагаються прорватися через кордон

Білорусь знову розгойдує ситуацію на кордоні з Польщею за допомогою мігрантів. Міноборони Польщі показало кадри, як нелегали атакували рубіж.

Так, на оприлюдненому відео видно, як люди виламують огорожі на кордоні.

«Завдяки посиленій присутності польських військових на кордоні план Росії та Білорусі провалився», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

Читайте також: Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
Теги: Міноборони відео

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