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Польща посилює патрулювання на кордоні з Литвою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща посилює патрулювання на кордоні з Литвою
фото ілюстративне

Від початку року на польсько-литовському кордоні були затримані 454 іноземці

Прикордонна служба Польщі посилює патрулювання біля кордону з Литвою. Таке рішення прийнято, щоб запобігти зростанню нелегальної міграції. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, від початку року на польсько-литовському кордоні були затримані 454 іноземці. Переважно це громадяни Афганістану, Сирії, Ірану та Індії. Найбільше їх потрапляє до ЄС через білорусько-латвійський кордон. В середньому фіксується приблизно 100 спроб нелегального перетину до ЄС за добу. 

«З латвійського кордону іноземці подорожують без контролю через внутрішні кордони Євросоюзу – через Литву і Польщу до Німеччини. Лише вчора в підляському місті Рутка-Тартак латиш з п'ятьма сирійцями потрапив до рук патрулів», – пише видання.

За словами польських прикордонників, спостерігається помітне зростання кількості іноземців з Латвії, але це ще не той масштаб вторгнень, який фіксується на кордоні зі Словаччиною чи Чехією.

Видання зазначає, що у 2023 році на словацькому та чеському напрямках затримано близько 1300 іноземців. Так, 850 мігрантів потрапили до рук поляків поблизу південних кордонів, а 452 – на кордоні з Німеччиною. Понад 900 затриманих іноземців є громадянами Сирії.

Раніше повідомлялося, що Польща може ввести додатковий контроль на кордоні із Німеччиною.

Теги: Польща війна Литва

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