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Макрон випроваджує мігрантів додому: чи торкнеться новий закон українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Макрон випроваджує мігрантів додому: чи торкнеться новий закон українців
Макрон заявив що восени буде разом із урядом та депутатами займатись питаннями міграції
фото з відкритих джерел

Еммануель Макрон хоче максимально швидко досягти результату у питанні легальної  міграції до країни

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за «значне скорочення імміграції». У ще одній частині великого інтерв'ю французькому тижневику Le Point він зазначив, що французький уряд восени представить парламенту новий імміграційний законопроект, ухвалення якого він неодноразово відкладав протягом останнього року.

«Що ми перевантажені імміграцією? Ні. Це не може бути заявлено. Але нинішня ситуація є нестійкою, і нам необхідно значно скоротити імміграцію, починаючи з легальної імміграції. Наш обов'язок – показати результати», – заявив президент Франції.

«Щоб зробити це, нам потрібно краще захищати наші зовнішні європейські кордони», – додав він. Макрон зазначив, що  нелегальні мігранти найчастіше прибувають до Франції з інших країн Європи (йдеться, приміром, про Польщу, яка останнім часом стикається із навалою нелегалів – «Главком»).

Еммануель Макрон підтверджує, що він доручить міністру внутрішніх справ Жеральду Дарманіну «обговорити з усіма опозиційними силами, які працюють у тому ж напрямку, побудувати максимально ефективний законопроект». Глава держави каже, що готовий прийняти «змінений текст», після обговорення з опозицією. Він попереджає, що «інструменти Конституції» можуть бути застосовані, якщо в парламенті не буде більшості. «Нам потрібні результати, і тому, якщо такий текст заблокують, то слід вжити заходів», – припускає Еммануель Макрон.

Зокрема Макрон має на увазі застосування скандальновідомого закону 49.3. Третій пункт статті 49 Конституції Франції дозволяє уряду в односторонньому порядку приймати будь-який законопроект з питань фінансового або соціального забезпечення через Національні збори без голосування. Звісно, ​​спочатку законопроекти обговорюються прем'єр-міністром та радою міністрів. Після цього прем'єр-міністр бере на себе відповідальність перед Національними зборами і має право прийняти закон, завершивши дебати між політичними силами.  Закон було прийнято 1958 року. Він був розроблений для подолання політичних глухих кутів які можуть виникнути через швидку зміну уряду.

Загальна кількість іноземців, які отримали притулок у Франції за останній період, становить більше 547 тис. осіб. Це порахували у Французькому управлінні із захисту біженців та апатридів (OFPRA). У 2022 році Франція надала притулок 56 тис. прохачів із Туреччини, Афганістану, Грузії, Колумбії, Республіки Конго, а от із Росії кількість шукачів притулку зросла на 75%. Кількість шукачів притулку у Франції у 2022 році збільшилась на 27% у порівнянні з 2021-м, і становить 131 тис. осіб. Найбільше серед них було вихідців із Афганістану – більше 17 тис., це лідерство вони тримають у Франції вже п’ятий рік поспіль. Із Бангладешу було 8600 людей, трішки менше із Туреччини – 8463, із Грузії – 8099. 

Поки що невідомо, наскільки сильно новий міграційний закон зачепить українців, які перебувають у Франції. У своєму звіті OFPRA не рахувала кількість українців, які змушені були тікати до Франції через війну, але загалом їх зараз – 108 тис. Це ті українці мають тимчасовий захист та особливий статус. Цікаво, що українці, які перебували у Франції до 24 лютого 2022 року, почали теж частіше звертатись із запитами до OFPRA, йдеться у звіті. Таким чином вони намагаються легалізувати своє перебування у країні. 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Макрон заявив, що під час розмови з президентом РФ він буде говорити про питання безпеки на території Європи. «НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з Володимиром Путіним», – сказав Макрон.

На запитання про те, чи розірвав він звʼязок з російським диктатором, Макрон відповів «я знову поговорю з ним, коли це буде корисним».

Раніше президент Франції заявив, що в нього нема причин телефонувати Путіну. Водночас він додав, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує. Така заява схвилювала російських чиновників у Кремлі. Вони одразу заявили, що Макрон «гордий».

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Теги: міністр путін Франція мігранти закон Еммануель Макрон президент дебати переговори

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