Агресивні мігранти кидають каміння. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється

Спроби нелегально перетнути кордон добре організовані та прикриваються спецслужбами

Про хвилю агресії з боку мігрантів на кордоні з Білоруссю повідомив агентству PAP уповноважений представник уряду Польщі Станіслав Жарін. За його словами, нелегальні мігранти закидають прикордонників камінням та знищують машини. Він звинуватив у кризі Москву та Мінськ.

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«Наростає хвиля агресії на кордоні з Білоруссю. Польські патрулі закидають камінням. Ми стикаємося з гібридною операцією, що проводиться білоруською та російською сторонами», – вважає повноважний представник уряду з безпеки в інформаційному просторі Польщі Станіслав Жарін.

Жарін зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю вже кілька тижнів залишається дуже складною. «Ми стикаємося з високою інтенсивністю гібридної операції, яка розпочалася у 2021 році. На сьогоднішній день, цього року, у нас уже було 20 тис. спроб нелегально перетнути кордон з Білорусі до Польщі», – наголосив повноважний представник уряду.

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Як він пояснив, ці спроби дедалі краще організовані та прикриваються спецслужбами – білоруськими чи російськими. «Їхнім елементом є також досить велика хвиля агресії. В останні дні були закидані камінням наші патрулі. Знищено патрульну машину прикордонників, застосовано якісь пневматичні снаряди. Нас це дуже непокоїть. Безумовно, хвиля агресії наростає», – підкреслив Жарін.

За його оцінкою, масштаб спроб перетину кордону вже показує, що 2023 рік буде набагато складнішим, ніж 2022 рік. «Очевидно, що російська сторона – тому що саме вона є основним автором цих дій – зацікавлена ​​у постійній дестабілізації нашого кордону з Білоруссю», – заявив повноважний представник уряду.

«Звичайно, ми маємо сприймати це як елемент ширшого плану дій проти Заходу і, зокрема, східного флангу НАТО», – наголосив Жарін.

Згідно зі статистикою прикордонної служби, з початку року іноземці 19,5 тисячі разів намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. У березні та квітні зареєстровано приблизно 2,5 тисячі таких спроб, у травні – близько трьох тисяч. У червні трохи менше трьох тисяч. У липні – чотири тисячі, а у серпні – близько 2,3 тисячі.

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Як підрахував підляський відділ прикордонної служби, цього року на кордоні з Білорусією з'явилися іноземці майже з 50 країн. На 186-кілометровому кордоні з Білорусією в 2022 році збудовано сталевий паркан заввишки 5,5 метра, яке є основним елементом захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер та датчиків, яка була встановлена ​​на 206 кілометрах цього кордону та вже використовується польськими прикордонними службами.

Моніторинг кордону також впливає на кількість зареєстрованих спроб. Він дозволяє ідентифікувати кожен такий інцидент і точно визначити скільки іноземців підійшло до кордону.

Нещодавно прикордонна служба повідомила, що у 2024 році розпочнеться встановлення такого ж електронного захисту також уздовж річок: Буга у Любельському воєводстві та Свислоча та Істочанки у Підляському. Компанії, які працюватимуть над нею, визначать до кінця 2023 року. Планується, що будівництво профінансує ЄС. Камери та датчики руху будуть встановлені на берегах річок у смузі прикордонної дороги.

Нагадаємо, Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.