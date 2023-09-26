Боротьба із нелегальними мігрантами: Польща висловила недовіру сусідній державі

Влада Польщі взялась протидіяти незаконній міграції до країни

Польща в процесі боротьби з нелегальними мігрантами почне контролювати на дорогах транспорт, що прямує зі Словаччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Polska Agencja Prasowa.

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«Я доручив міністру внутрішніх справ запровадити перевірку автобусів, мікроавтобусів та автомобілів, які можна запідозрити у перевезенні нелегальних мігрантів», – сказав він.

За його словами, Варшава робить це, щоб ніхто не звинувачував її у слабкому контролі кордону. «Якщо зараз йдеться про проникнення нелегальних мігрантів, це відбувається так званим Балканським шляхом. Через Угорщину, через Словаччину. Вони проїжджають, оскільки між Польщею та Словаччиною немає кордону», – пояснив Моравецький.

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Нагадаємо, Польща вкрай негативно ставиться до загальноєвропейської політики щодо мігрантів. Варшава відмовляється приймати у себе біженців, на чому наполягає Брюссель.

До слова, міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер визнала доцільність запровадження тимчасового контролю на кордонах із Чехією і Польщею задля боротьби з нелегальною міграцією. «На мою думку, це можливість більш агресивно боротися з контрабандою (людей – «Главком»). Такий додатковий контроль має йти у комплексі зі спостереженням у всій прикордонній зоні. З цією метою ми вже значно збільшили присутність федеральної поліції на кордонах із Польщею і Чехією», – сказала німецький міністр.

Німеччина також вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи.

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Найбільше іноземців польській стороні хоче повернути Німеччина. Станом на сьогоднішній день з початку року загалом Польщі запропоновано прийняти назад 3377 іноземців, з яких 495 осіб вже повернуто.