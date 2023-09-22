Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції

Італія посилила правила прийому та депортації нелегальних мігрантів





Італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції, пише francetvinfo.

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Таке рішення стало посиленням існуючої досі практики, яка дозволяла більшості людей вільно переміщатися територією країни.

Прем'єрка Мелоні оголосила у відеозверненні, що в міграційній ситуації потрібні надзвичайні заходи. Згідно з новим рішенням, нелегально прибулі розміщуються у закритих таборах. Із шести місяців – терміну, який діяв досі, їм можуть збільшити термін утримання під вартою спочатку до одного року, а згодом до вісімнадцяти місяців.

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Іммігранти можуть клопотати про надання притулку в центрах та залишати табір лише після позитивної оцінки. Ті, хто не набуде статусу біженця, будуть депортовані. До цих пір існували так звані центри примусового лікування, але не було достатньо місця. Наразі планується, що міністерство оборони країни відповідатиме за створення нових закритих таборів у менш населених, добре контрольованих районах.

Прем'єр-міністерка назвала несподіванкою заяви, зроблені головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн під час її візиту до табору мігрантів на Лампедузі. Джорджія Мелоні заявила, захист зовнішніх кордонів Європейського Союзу, боротьба з торговцями людьми та масовою нелегальною імміграцією, а також висловлювання Урсули фон дер Ляйєн про те, що торговці людьми не вирішують, хто може в'їжджати до Європи, перегукуються з багатьма неодноразовими заявами партій.

Джорджа Мелоні процитувала шостий пункт плану дій, представленого головою Європейської комісії, в якому було обіцяно кроки зі зупинки човнів, непридатних для морських переходів, та перекриття шляхів контрабанди людьми. «Цікаво, чи тепер звинуватить преса Урсулу фон дер Ляйєн у спробі потопити човни з мігрантами, як це було зі мною?», – задала риторичне запитання Мелоні.

Джорджа Мелоні назвала боротьбу з масовою нелегальною імміграцією та торгівлею людьми епохальною подією для Італії та Європи загалом. Вона висловила занепокоєння з приводу того, що деякі європейські політичні сили «діють у протилежному напрямку» з ідеологічних міркувань.

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Джорджа Мелоні додала, політика колишніх лівих урядів Італії, які виступали за допуск нелегальних іммігрантів до країни та Європи, була «невиправданою».

Нагадаємо, потік нелегальних мігрантів, які прямують до Європи через Італію, не вичерпується. Франція направить війська на кордон із Італією через приплив мігрантів на острів Лампедуза. Про це повідомляє радіостанція Europe 1.

Париж також вирішив направити дрони для спостереження за кордоном і розмістити чотири мобільні підрозділи в Приморських Альпах.

Крім того, буде подвоєно контингент поліцейських через збільшення кількості затримань нелегальних мігрантів. Вони братимуть участь у антитерористичній операції Sentinelle.