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«Візовий скандал»: Польща просить Шольца поважати суверенітет

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Візовий скандал»: Польща просить Шольца поважати суверенітет
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Шольц висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією з Польщі, що не сподобалось польському МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів. Про це повідомило «Польське радіо».

Як підкреслив польський міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

Йдеться про виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Німецький політик висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Як зазначив Рау, останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Як наголошує польська влада, порушення у видачі віз у Польщі є випадковими і розслідуються службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

Зазначимо, на німецько-польському кордоні буде введено постійний контроль через зростаючу кількість незаконних перетинів кордону.

Нагадаємо, Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку. 

Теги: Польща Німеччина Олаф Шольц

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