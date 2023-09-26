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Фінляндія змінить правила надання притулку мігрантам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія змінить правила надання притулку мігрантам
Фіни будуть ретельно контролювати потік мігрантів, особливо з боку Росії
фото з відкритих джерел

Влада Фінляндії хоче запобігти в'їзду до країни громадянам, які хочуть отримати тимчасовий притулок, але не мають для цього достатньо підстав 

Фінляндія змінить процедуру надання притулку іноземцям. Як пише видання Ilta Sanomat із посиланням на заяву представника міністерства внутрішніх справ Ріїтти Копонен, влада зможе відмовляти претендентам прямо на кордоні з Росією.

Згідно з новою процедурою, влада зможе на кордоні оцінити, чи є заява про надання притулку обґрунтованою. Міністерство внутрішніх справ працює над процесуальною моделлю, яка запобігатиме в'їзду в країну особам, які шукають притулок, але не мають підстав для цього.

Наразі заяви всіх осіб, які шукають притулку, розглядаються у звичайному порядку. Процедура може тривати до шести місяців. Нововведення дозволять опрацьовувати заяви прохачів притулку з приводу яких у влади країни є сумніви в прискореному порядку – протягом чотирьох тижнів. Прикордонна процедура застосовуватиметься виключно на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, включаючи кордон між Фінляндією та Росією, але не на кордоні зі Швецією.

Раніше уряд Фінляндії ухвалив рішення запровадити додаткові перевірки безпеки під час працевлаштування іноземців та посилити правила видачі посвідки на постійне проживання (ПНП) зарубіжним студентам та дослідникам. Так влада країни сподівається захистити критичну інфраструктуру країни в умовах війни в Україні та напружених відносин з Росією, зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, відповідаючи на питання Yle.

Про перегляд системи видачі ПНП фінська влада заявила після затримання командира угруповання «Русич» Яна Петровського наприкінці серпня. Рантанен пообіцяла, що фінський кордон не вдасться перетнути людям, які можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. 

До слова, Агентство харчової безпеки Фінляндії почало розкидати вакцину від сказу на південно-східному кордоні з Росією. Про це пише місцеве видання Yle. Такий захід покликаний перешкоджати поширенню хвороби серед диких тварин на території країни. Вакцина є брикет-приманкою розміром кілька сантиметрів зі їстівною масою. Її розкидають із літака на ділянці завдовжки 40 км між Іломантсі та Віролахті, а також на іншому відрізку завдовжки 20 км вздовж південного узбережжя – від східного кордону до Пюхтяя. Зазначається, що поширення вакцини триватиме близько місяця.

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Теги: росія міністр Фінляндія кордон притулок влада правила

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