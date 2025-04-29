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Вадефуль: Путіну має бути зрозуміло, що ми – за Україну

Deutsche Welle
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Вадефуль: Путіну має бути зрозуміло, що ми – за Україну
Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц вітає свого колегу по партії ХДС Йоганна Вадефуля з призначенням на посаду глави німецького МЗС
фото: Florian Gaertner/photothek.de

Майбутній очільник МЗС Німеччини запевнив Київ у подальшій підтримці і пообіцяв, що Берлін спробує донести це і до Трампа

Майбутній міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) пообіцяв продовжувати на новій посаді політику ФРН, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі. Політик дав інтерв'ю DW з нагоди оголошення його кандидатури на посаду очільника МЗС Німеччини у понеділок, 28 квітня.

«Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією», – заявив Вадефуль у бесіді з DW.

За словами Вадефуля, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ. Берлін хоче «дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти».

Пріоритети нового очільника МЗС ФРН – сильна Європа і НАТО

Говорячи про пріоритети свого мандата, Вадефуль наголосив: «Німеччина завжди була країною з чітким бажанням зробити Європу сильнішою, зробити Євросоюз здатним розв'язувати ті проблеми, які ми бачимо по всьому світу. Це буде нашим першим завданням. Друге – це, безумовно, трансатлантичні відносини зі США, які зараз викликають серйозну стурбованість у всіх європейців».

Політик також підтвердив прихильність Німеччини принципам НАТО. За словами Вадефуля, лише в рамках Північноатлантичного альянсу можливе майбутнє Німеччини у сфері безпеки. Водночас він зазначив, що країнам Європи необхідно збільшити свої оборонні бюджети, як того раніше вимагав Дональд Трамп, погрожуючи в іншому разі переглянути роль США в НАТО.

«Німеччина займе лідируючу позицію і в цій галузі. Проте ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей», – додав політик.

Хто такий Йоганн Вадефуль – майбутній міністр закордонних справ ФРН

Призначення Вадефуля – депутата Бундестагу від консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) – на пост глави МЗС ФРН в уряді лідера фракції ХДС/ХСС Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) мало для кого було сюрпризом.

62-річний Вадефуль – виходець із землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини і депутат Бундестагу з 17-річним стажем, де він був заступником голови фракції ХДС/ХСС. Юрист за освітою зі спеціалізацією на медичному та соціальному праві, батько трьох дітей.

До обрання в Бундестаг Вадефуль очолював парламентську фракцію в земельному парламенті Шлезвіг-Гольштейна. На новій посаді він став спеціалізуватися на зовнішній політиці та політиці безпеки. Крім того, Вадефуль – підполковник запасу.

Вадефуль був членом правління «Петербурзького діалогу» – заснованого у 2001 році німецько-російського форуму, розпущеного у ФРН у 2023 році, тобто вже після російського вторгнення в Україну.

Після початку війни Вадефуль став виступати з жорсткою критикою Росії і підтримувати Україну, хоча раніше підтримував будівництво «Північного потоку – 2». У 2023 році в інтерв'ю він висловився за те, щоб Берлін дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.

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Джерело
Теги: Німеччина вибори Бундестаг Берлін Фрідріх Мерц

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