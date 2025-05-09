Що РФ робить з домівками жителів окупованих територій: дані ISW

Політика націоналізації майна Росією дедалі більше витісняє жителів окупованої України та позбавляє їх домівок

РФ внесла 251 750 об'єктів нерухомості з окупованої України до Єдиного державного реєстру нерухомості Росії

Росія проводить інвентаризацію нерухомості на тимчасово окупованій території України з метою вилучення майна в українських жителів, ймовірно, частково для сприяння переміщенню російських громадян у ці області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики цитують слова, віце-прем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна, що РФ внесла 251 750 об'єктів нерухомості з окупованої України до Єдиного державного реєстру нерухомості Росії в рамках інвентаризації об'єктів нерухомості на окупованих територіях. Хуснуллін стверджував, що процес інвентаризації дозволить жителям окупованих територій швидко формалізувати та «захистити» свої права власності, а також дозволить Росії оцінити об'єкти нерухомості.

«ISW раніше спостерігав, як націоналізація майна на окупованій Україні дозволяє російському уряду продавати це майно з аукціону громадянам Росії, що сприяє незаконному переселенню громадян Росії на окуповані райони України з Росії», – йдеться в повідомленні.

Кримська служба «Крим Реалії» 7 травня опублікувала статтю, в якій детально розповідається про те, як дві жінки, які виїхали з окупованого Криму до Києва у 2019 році після відмови отримати російські паспорти, виявили, що російська окупаційна адміністрація захопила та продала їхню квартиру в Криму російському військовослужбовцю.

«За оцінками ISW, політика націоналізації майна Росією дедалі більше витісняє жителів окупованої України та позбавляє їх домівок», – додали аналітики.

Нагадаємо, триває 1171-й день повномасшабної війни.