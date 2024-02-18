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Німецький політик пояснив, чому Путін знищив Навального у день відкриття Мюнхенської конференції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німецький політик пояснив, чому Путін знищив Навального у день відкриття Мюнхенської конференції
Навальний став певним символом, який Путін вирішив знищити на очах у всього світу
фото з відкритих джерел

Путін обрав для вбивства саме 16 лютого, щоб цим висловити зневагу до Заходу

Російський опозиціонер Олексій Навальний не випадково помер у колонії саме в день відкриття Мюнхенської конференції з питань безпеки, на якій було заплановано виступ його дружини Юлії на одній з панелей на тему «кращої Росії». Таку думку висловив в інтерв'ю Bild експерт ХДС із зовнішньої політики Юрген Хардт.

Він назвав Олексія Навального певним символом, який Путін вирішив знищити на очах у всього світу.

«Цей символ Путін захотів відправити до могили особливо огидним та легким способом, поки світові лідери та дружина Навального у Мюнхені говорять про агресію Путіна», – сказав Юрген Хардт.

За його словами, Путін обрав для вбивства саме 16 лютого, щоб цим висловити зневагу до Заходу.

Сам кремлівський диктатор поки що не коментував смерть Навального, хоча, за словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, господарю Кремля одразу повідомили про це.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Учора команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах. 

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Теги: диктатор дружина Олексій Навальний смерть путін

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