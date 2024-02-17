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У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані

Надія Карбунар
glavcom.ua
У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані
Тверський суд Москви вже заарештував на 15 діб трьох учасників учорашнього покладання квітів у центрі столиці
фото з відкритих джерел

Раніше прокуратура Москви випустила застереження про те, що «заходи, які плануються, незаконні»

У російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах. У Москві ОМОН відтіснив людей від пам'ятника «Стіна скорботи».

У Санкт-Петербурзі пройшла цивільна панахида за Навальним біля Соловецького каменю. На виході з дому затримали священника Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка, який заявляв, що готовий відслужити панахиду за Олексієм Навальним. Після цивільної церемонії поліція зачистила майданчик біля Соловецького каменю, затримали близько 10 людей, пише телеграм-канал «MR7 | Новини Петербурга».

У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані фото 1

За даними «ОВД-Інфо», кількість затриманих у різних містах Росії за 16-17 лютого перевищила 340 осіб.

Тверський суд Москви вже заарештував на 15 діб трьох учасників учорашнього покладання квітів у центрі столиці. Ганну Костякову, Матвія Кльостова, Олену Запруднову визнали винними у непокорі поліції. Крім того, їх звинуватили у порушенні правил проведення мітингів. Клєстову суд дав 40 годин обов'язкових робіт, а Костякова та Запруднова були оштрафовані на 20 тисяч рублів.

Раніше прокуратура Москви випустила застереження про те, що «заходи, які плануються, незаконні, а участь у них передбачає адміністративне покарання».

Як повідомлялося, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер.

Зокрема, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

До слова, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика.

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Теги: диктатор путін дружина Олексій Навальний смерть політика поліція прокуратура путінський режим росія протест

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