Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію

Команда Навального вважає, що опозиціонера було вбито

Команда опозиційного політика вимагає віддати його тіло родині

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть та заявила про вбивство. Про це вона написала у Twitter (X).

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«Олексій Навальний убитий. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія», – повідомила Ярмиш.

За її словами, співробітник колонії заявив, що тіло Навального зараз перебуває у Салехарді. Його забрали слідчі для подальшого «обстеження».

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«Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видане його негайно», – наголосила Ярмиш від імені команди Навального.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Згодом, після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

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Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.