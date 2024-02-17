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Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію
Команда Навального вважає, що опозиціонера було вбито
фото з відкритих джерел

Команда опозиційного політика вимагає віддати його тіло родині

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть та заявила про вбивство. Про це вона написала у Twitter (X).

«Олексій Навальний убитий. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія», – повідомила Ярмиш.

За її словами, співробітник колонії заявив, що тіло Навального зараз перебуває у Салехарді. Його забрали слідчі для подальшого «обстеження».

«Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видане його негайно», – наголосила Ярмиш від імені команди Навального.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Згодом, після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

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Теги: росія смерть Олексій Навальний

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