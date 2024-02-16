Смерть Навального. Як відреагував світ?

На відміну від європейських політиків, у Росії депутати та офіційні особи утримуються від коментарів

ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть – Шарль Мішель

Смерть Олексія Навального стала головною новиною на сайтах усіх світових ЗМІ. Також всього через годину після оголошення цієї інформації, світові політики вже дали свої коментарі. Більшість впевнена, що до смерті російського опозиціонера причетні спецслужби Росії.

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Реакція світових лідерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний заплатив смертю за свою мужність повернутися до Росії.

«Ще немає остаточного підтвердження, але ми виходимо з того, що з великою ймовірністю Навальний помер у російській в'язниці. Я зустрічався з ним у Берліні, коли він лікувався у Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про відвагу його рішення повернутися до Росії. Нині він заплатив за це своїм життям.

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Ми добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя та свою безпеку. Тому ми вражені. Наші думки з його дружиною, його дітьми, його друзями, з його послідовниками. Це знак, як Росія змінилася. На жаль, цей процес розпочався дуже давно, вона давно відійшла від демократії, це давно не демократія», – сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть політика під час конференції.

«Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції», – наголосив український президент.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зауважила, що «ця трагедія – черговий доказ, що людське життя для диктаторів нічого не означає».

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«Я вимагаю від міжнародної спільноти дій, щоб захистити мого чоловіка та інших політичних ув'язнених, які перебувають у страшній небезпеці», – написала Тихановська на сторінці у соцмережі X (раніше Твіттер).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував твіт про смерть Олексія Навального: «Будучи найзавзятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти навколо смерті Навального мають бути встановлені, а Росія має відповісти на серйозні питання.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що відповідальність за смерть політика Олексія Навального лежить на керівництві РФ.

«Олексій Навальний боровся за цінності свободи та демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть. Я висловлюю глибоке співчуття його сім'ї. І тим, хто бореться за демЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть. ократію по всьому світу в похмурих умовах. Борці вмирають. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується», – написав Мішель у соцмережі Х.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила думку, що Путін нічого не боїться більше, ніж інакомислення з боку власного народу.

«Похмуре нагадування про те, що таке Путін та його режим. Давайте об'єднаємося у боротьбі за свободу та безпеку тих, хто насмілюється виступати проти автократії», – заявила фон дер Ляйєн.

Голова європейських дипломатів Жозеп Боррель поклав відповідальність за смерть Навального за Володимира Путіна.

«Приголомшений повідомленнями ЗМІ про смерть Олексія Навального, дуже сміливу людину, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, давши надію демократам та громадянському суспільству», – також заявив політик.

Реакція російських лідерів та офіційних осіб

Політик Михайло Ходорковський: «Якщо це правда, то незалежно від формальної причини відповідальність за передчасну смерть несе особисто Володимир Путін, який спочатку санкціонував отруєння Олексія, а потім посадив його у в'язницю», – заявив Михайло Ходорковський. Також вінзакликав всіх росіян прийти 17 березня на вибори президента РФ та вписати ім'я Олексія Навального до бюлетеня для голосування.

Борис Надєждін, якого ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти РФ, прокоментував повідомлення про смерть Навального:

«Редакція мого штабу зв'язалася з обома відомствами — у першому відповіли, що «інформація перевіряється ще раз», у другому після запитання замовкли, а трохи пізніше повісили трубку. Адвокати та прихильники Олексія поки не повідомляють жодної додаткової інформації. Знаємо лише, що адвокат вилетів до Харпа, де знаходиться колонія. Ми чекаємо на підтверджену інформацію.

Я молюся, щоб інформація виявилася неправдою. Олексій — один із найталановитіших і сміливіших людей у Росії, яких я знав».

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Президент Росії Володимир Путін поінформований про те, що політик Олексій Навальний помер у колонії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, жодних додаткових доручень у зв'язку із смертю Навального Кремль давати не планує. «Наскільки ми знаємо, відповідно до всіх чинних правил, ФСВП займається всіма перевірками, з'ясуванням і так далі. Мають медики якось з'ясовувати (причину смерті - ред.)», – сказав Пєсков.

Марія Захарова заявила, що «миттєва» реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального «самовикривальна».

«Судмедекспертизи ще немає, а висновки Заходу (про те, що у смерті політика винні влада РФ - ред.) вже готові», – заявила офіційний представник МЗС РФ.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав смерть політика Олексія Навального «нещасним випадком». Також сенатор заявив, що «не треба роздмухувати шум», оскільки Захід може «скористатися цією ситуацією» у своїх цілях.

«Росія не мала ніякого сенсу якось шкодити здоров'ю Навального, абсолютно ніякого. Людина відбувала термін, який ще мав сидіти кілька років. Я думаю, що нещасний випадок, таке буває», – наголосив політик.

Реакція світових ЗМІ

Новина про смерть політика одразу була на перших шпальтах світових видань.

Олексій Навальний, ув'язнений активіст, який кинув виклик Путіну, помер у віці 47 років скріншот: bloomberg.com

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у в'язниці washingtonpost.com

Олексій Навальний, критик Путіна, помер у в'язниці, як стверджує російська влада nytimes.com

На головних сторінках провідних світових ЗМІ новини про Олексія Навального. А ось як виглядають головні сторінки пропагандистських російських видань.

Натомість рідні Олексія Навального поки не коментували його ймовірну смерть. На сторінках у соцмережах дружини та дітей дописи відсутні, а матір політика заявила, що «не хоче чути жодних співчуттів».

Нагадаємо, повідомляється, що Олексій Навальний помер. Про це повідомляє пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП).