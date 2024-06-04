Норвегія назвала терміни початку війни Росії з НАТО

Раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України

За останній рік Росія майже не змінила своїх позицій біля кордонів Норвегії

Країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, передає Bloomberg.

За його словами, раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України.

«Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України», – сказав Крістофферсен.

На його думку, за останній рік Росія майже не змінила своїх позицій біля кордонів Норвегії, що дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.

«Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись», – підсумував очільник Збройних Сил Норвегії. Крістофферсен додав, що у НАТО «повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися».

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив, що з 29 травня громадянам Росії, які приїжджають до країни з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності», буде відмовлено у в'їзді. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду вранці 23 травня.

До слова, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це вже третє безпекова угода для України за сьогодні. Про це повідомляє Офіс президента.