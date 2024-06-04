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Норвегія назвала терміни початку війни Росії з НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Норвегія назвала терміни початку війни Росії з НАТО
Раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України
фото з відкритих джерел

За останній рік Росія майже не змінила своїх позицій біля кордонів Норвегії

Країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, передає Bloomberg.

За його словами, раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України.

«Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України», – сказав Крістофферсен.

На його думку, за останній рік Росія майже не змінила своїх позицій біля кордонів Норвегії, що дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.

«Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись», – підсумував очільник Збройних Сил Норвегії. Крістофферсен додав, що у НАТО «повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися».

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив, що з 29 травня громадянам Росії, які приїжджають до країни з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності», буде відмовлено у в'їзді. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду вранці 23 травня.

До слова, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це вже третє безпекова угода для України за сьогодні. Про це повідомляє Офіс президента.

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Теги: Норвегія НАТО росія

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