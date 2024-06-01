Україні дозволено бити по Росії західною зброєю. Реакція НАТО

Столтенберг вважає, що самооборона українців, зокрема й удари по території РФ, є легітимною

Генсек НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ

Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки РФ, адже це – самооборона. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Треба пам’ятати, що це – військова агресія. Росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права. А згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі», – наголосив генсек.

Він привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по Росії для захисту Харкова. Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

«Було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них цю зброю», – зауважив генсек.

Він відмовився відповідати на те, чи може Україна атакувати радіолокаційні станції на території Росії, але підкреслив, що операції мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально.

Нагадаємо, що вчора, 31 травня, США вперше офіційно підтвердили дозвіл для України застосовувати американську зброю проти РФ.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів своєю зброєю, однак виключно в прикордонних із Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення адміністрації Байдена значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Крім того, дозвіл Україні бити по Росії своєю зброєю надала й Німеччина. Однак міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав важливе обмеження.

Також Данія дозволила Україні використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об'єктах в Росії.

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