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Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам

Катерина Іванова
glavcom.ua
Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам
Влада Норвегії зауважила, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби»
фото з відкритих джерел

Норвегія вирішила обмежити в'їзд росіянам у відповідь на незаконну агресію Росії проти України

Уряд Норвегії оголосив, що з 29 травня громадянам Росії, які приїжджають до країни з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності», буде відмовлено у в'їзді. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду вранці 23 травня.

Заборона стосується як громадян Росії, які встигли отримати норвезьку туристичну візу (їх фактично перестали видавати 2022 року), так і власників візи, виданої іншою країною Шенгенської угоди.

В уряді зазначили, що зроблять винятки лише для тих громадян Росії, які їдуть у гості до батьків, подружжя чи дітей, які мешкають у Норвегії, а також тим росіянам, які їдуть з метою роботи чи навчання в Норвегії.

Міністр юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель заявила, що Норвегія вирішила обмежити в'їзд росіянам у відповідь на незаконну агресію Росії проти України.

Влада Норвегії додала, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби».

До слова, із 3 жовтня Норвегія вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є винятки.

«Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни», – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт.

Раніше  в'їзд для зареєстрованих у Росії легкових автомобілів заборонили країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Влада останньої заявила, що такі машини «мають конфіскуватися» відповідно до інтерпретації Єврокомісії про санкції. При цьому на транзит авто через Литву до області Калінінграда і назад обмеження не поширюються.

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Теги: росія санкції Норвегія фінансування навчання обмеження

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