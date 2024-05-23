Главу управління російського Міноборони затримано на хабарі

Вертелецького підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі

У затриманого співробітника Департаменту із забезпечення держоборонзамовлення Міноборони РФ за рік понад удвічі зріс дохід

У Росії затримано начальника управління Департаменту із забезпечення державного оборонного замовлення Міноборони РФ Володимира Вертелецького. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, Вертелецького підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі – машини та будинку від підприємця, який працював із держоборонзамовленням. Їх офіцер оформив на родичів.

Як зазначають ЗМІ, у затриманого співробітника департаменту із забезпечення держоборонзамовлення Міноборони Росії Володимира Вертелецького з 2019 до 2020 року різко зріс дохід – з 1,7 млн рублів до 3,7 млн рублів.

У 2013 році у Вертелецького у власності був легковий автомобіль Kia. На його дружину був оформлений Volkswagen. У користуванні сім'ї була одна квартира площею 60,6 кв. м і один гараж площею 18 кв. м. Заробив Вертелецький за цей період мільйон рублів, а його дружина – 427 тис. рублів. За шість років, до 2020 року, разючих змін у деклараціях зафіксовано не було.

У 2020 році Вертелецький став власником Audi Q7. Водночас більше жодних транспортних засобів на нього і його дружину не було зареєстровано. Крім того, у 2020 році затриманий співробітник Міноборони заробив 3,7 млн рублів. Його дружина – 256 тис.

Зокрема, уранці стало відомо про затримання начальника Головного управління зв'язку Збройних сил генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Правоохоронці провели обшук у Шамаріна, також його доставили в Головне військове слідче управління Слідчого комітету на допит. Посадовця підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. За статтею 290 КК РФ (ч. 6) генерал-лейтенанту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.