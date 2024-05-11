Членство України в НАТО відкладуть: деталі «мирного плану» Трампа

У плані йдеться про те, що Україна піде на перемовини, а США продовжать відправляти озброєння за цієї умови

Інститут політики America First випустив книжку з формулюванням стратегії національної безпеки, з прицілом на те, що на виборах президента США переможе Дональд Трамп. Видання покликане вберегти політика від помилок, яких він припускався під час своєї першої каденції. Про це пише Associated Press.

Автори книжки, як заявляють, не належать до передвиборчого штабу Трампа, проте часто спілкувалися з колишнім президентом, вимагаючи від нього зворотного зв'язку, докладно обговорюючи й тему російсько-української війни.

Стали відомі можливі деталі «мирного плану» Трампа по Україні:

Україна піде на перемовини, а США продовжать відправляти озброєння за цієї умови;

Членство України в НАТО відкладуть;

США можуть запропонувати послаблення санкцій Росії, і повністю скасувати їх, якщо буде підписано мирний план, прийнятний для України;

Україна залишає право за собою наполягати на поверненні територій.

Нагадаємо, що колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів. Про це повідомляє The Telergaph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.