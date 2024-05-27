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Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»
Ключем до трансформації Росії є воля народу, вважає президент Естонії Алар Каріс
фото: Yle

Президент Естонії заявив: навіть, якщо Росія позбавиться диктатора Путіна, це не обов’язково принесе зміни

Головним завданням Естонії, як і всього колективного Заходу, є боротьба з російською військовою машиною. Про це заявив Yle президент прибалтійської країни Алар Каріс. Глава держави заявив, що союзники роблять все, аби «поставити Росію навколішки».

За його словами, навіть, якщо держава позбавиться диктатора Володимира Путіна, це не обов’язково принесе зміни. Для змін необхідні кілька факторів, найважливішим з яких є бажання людей скористатися можливістю.

«Можливо, нам доведеться перетерпіти ще багато російських лідерів, перш ніж щось почне відбуватися.Тому потрібен тиск західних країн, у тому числі, щоб навіть прості росіяни розуміли, що треба щось робити», – скептично міркує Каріс. 

За словами президента, зараз найголовніше – зупинити російську військову машину. «Ми зробимо все, що в наших силах, щоб поставити Росію на коліна.  Тоді можуть початися серйозні дискусії про припинення війни в Україні», – наголосив він.

Коментуючи для Yle тему можливого відправки військ НАТО в Україну, яка обговорювалася європейськими політиками після того, як президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відправлення французьких військ, Каріс підкреслив: «Якщо такий момент колись і настане, то питання про відправлення військ має бути обговорено не так усередині Естонії, як із нашими союзниками по НАТО. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності».

Наразі західні країни мають підтримувати санкційний тиск щодо РФ, уточнив Каріс. Однак на питання про відправку національних військ у зону військових дій президент прямої відповіді не дав.

«Питання відправки наших військ – це не моє рішення та навіть не компетенція уряду Естонії. Парламент країни ухвалює рішення про відправку військ», – зазначив президент Каріс.

До слова, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій. Про це пише The Telegraph. Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

Читайте також: Деякі країни вже тренують військових в Україні – прем'єр Естонії
Теги: росія Естонія Фінляндія держава Україна президент парламент росіяни

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