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Україна і Норвегія підписали угоду про гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна і Норвегія підписали угоду про гарантії безпеки
Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 1,2 млрд євро військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це вже третє безпекова угода для України за сьогодні. Про це повідомляє Офіс президента.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 1,2 млрд євро військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Крім того, Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

До того ж Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи Nasams, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Згідно з документом, Норвегія також підтримуватиме формулу миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Також у Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

До слова, Зеленський перебуває у Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Як повідомлялося, сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

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Теги: Володимир Зеленський Норвегія безпека президент

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