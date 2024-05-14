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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Кулуари Кремля: Путін збільшує вплив Патрушева

glavcom.ua
Путін урівноважив Патрушева довіреною людиною
фото: reuters.com

«Команда Патрушева» з батьком і сином можуть дійсно претендувати на якісь провідні ролі у разі непередбачуваної кончини царя»

Отже, Путін ще більше наблизив Патрушева до свого тіла – призначив на посаду помічника президента. Якщо вірити приказці, що друзів треба тримати близько, а ворогів ще ближче, то «команда Патрушева» з батьком і сином можуть дійсно претендувати на якісь провідні ролі у разі непередбачуваної кончини царя. І, очевидно, Путін це відчуває надто гостро.

Не дарма ж Путін урівноважив Патрушева довіреною людиною, яка раніше відповідала за незайманість царського тіла – губернатором Тульскої області Олексієм Дюміним. Останній багато років був особистим охоронцем та адʼютантом Путіна. Його навіть називали як потенційного «наступника».

Щоправда, дуже сумніваюсь, що цар, який хоче правити до смерті, взагалі думає про наступників. А от про ризики «двірцевих заколотів» дійсно може переживати.

А, отже, виглядає так, що валізи, які носять за Путіним, тепер мають різних «контролерів» – хтось з них відповідатиме за валізку з ядерною кнопкою, а хтось – за валізку з путінськими екскрементами. Головне – не наплутати…

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Джерело
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Теги: росія війна путін

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Віктор Шлінчак

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