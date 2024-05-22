Мобілізація ставить український бізнес перед новими викликами

Як підприємці України борються з браком робочої сили через мобілізацію

У мережі з’явились дописи від представників українського бізнесу про те, як погане на діяльність цього бізнесу впливає мобілізація. Причому мова йде навіть не про великі заводи, а про файні ресторани, якість сервісу в яких може впасти.

Хм. Чи є мобілізація проблемою для бізнесу? Та звісно. Для бізнесу брак робочої сили це є ключовою проблемою, поряд з безпекою. Значно випереджаючи наше улюблене верховенство права, а точніше його відсутність, і корупцію. Це проблема була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення. Депопуляція і брак робочої сили. Значно посилилася під час війни. І звісно буде проблемою після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію з залучення мігрантів.

Але ключове питання – і що? Який варіант може запропонувати бізнес? Причому той бізнес, який не може претендувати на економічне бронювання і навряд чи як представник сфери послуг платить багато податків. Отже, яка альтернатива мобілізації? Капітуляція?

Що можна зробити, щоб вирішити ключову проблему браку робочої сили – брак людей в армії? Якщо хтось знає альтернативні методи вирішення, то нехай скаже. Бо досі в історії людства ніхто не вигадав нічого краще, за мобілізацію. Причому мобілізацію примусову, бо добровольці закінчились. Вони завжди закінчуються раніше, ніж війна.

І навіть якщо ви думаєте, що українській владі давно час піти на перемовини, це не скасовує мобілізації. Бо за стіл перемовин можна сідати тільки з сильною позицією. І Путін, якщо буде бачити, що в українській армії нікого немає, навряд чи навіть подумає домовлятись. Тому перемовини не відміняють мобілізацію.

Чи є мобілізація справді проблемою для бізнесу? Звісно є. Але. Є одне але.

Зараз в Україні на ринку праці по оцінках є приблизно 13-14 млн людей. А держава має мобілізувати цього року від сили 300 тисяч людей. Якщо ми візьмемо у руки калькулятор, то побачимо, що це складає 2-3 відсотки від наявної робочої сили. Так, це при наявності на ринку браку робочої сили вже сьогодні. Але, все рівно, чи можна драматично заламувати руки і казати, що точно не буде кому працювати в економіці, при випаданні 2-3 відсотків робочої сили? Навряд чи.

За нашими оцінками мобілізація вдарить по економіці. І приведе до зменшення приросту ВВП цього року. Замість зростання, наприклад, у 4,5 відсотка ми отримаємо зростання у 4,0 відсотків. Зростання економіки під час війни. Не варто, напевно, згадувати, що буде з економікою без армії? Не варто нагадувати, що сталось з ВВП Маріуполя.

Наприклад. І не варто згадувати, що поточна ситуація є просто економічним дивом, коли під час війни найбільша загроза для деяких видів бізнесу – погіршення якості послуг, коли доведеться опуститися до середньо європейського рівня. Не до продуктових карток. Не до інфляції у 1000 відсотків. А до більш довгого очікування латте на кокосовому молоці.

Проблемою є не так мобілізація, як жахлива комунікація мобілізації. Що почалося ще з грудня минулого року. І залишиться на совісті політиків. Дійсно, щоб мобілізувати 300 тисяч, налякали кілька мільйонів. Що уникають виходити з дому і не хочуть офіційно влаштовуватись на роботу.

Тобто піар ефект від мобілізації для бізнесу набагато страшніший, за реальний ефект. І це треба розуміти.

Чи можна було робити інакше? Комунікацію – так. Саму мобілізацію – навряд чи. Адже всі ці історії з бусами, з тим, що людей затримують на вулиці – це відповідь на слабку інституційну спроможність держави. Держави, яка не знає, скільки громадян і де вона може їх знайти. Держави, що не обліковує купу бізнесів, де люди працюють у сіру. І цього не змінити прямо зараз, під час війни.

А приходити тільки до білого бізнесу було б якраз не справедливо. Хоч і найпростіше. Та й білий бізнес страждає найбільше, бо йому треба наймати людей офіційно, відразу «засвічуючи» їх у відповідних органах. І також зрозуміло, коли те саме ТЦК намагається йти шляхом найменшого спротиву і йде до того самого білого бізнесу частіше, ніж шукає людей, що ніде не світяться. Тим більше, що суспільство якраз більш болюче реагує на те, коли ТЦК працює з людьми з сірої зони, застосовуючи методи «бусіка» і поліцейських рейдів.

Але держава є такою, якою є. З усіма вадами. Але це наша держава. Її слабкості – це наші слабкості. І альтернативою є тільки путінська окупація. Що буде для бізнесу набагато шкідливішим явищем, ніж мобілізація.