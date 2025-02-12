«Буде нищівна реакція». Рютте застеріг Путіна від планів про напад на країни НАТО

За даними розвідки Данії, Росія готується до масштабної війни в Європі, в разі ослаблення НАТО

Генсек наголосив, що країнам Альянсу слід серйозно ставитися до попереджень щодо можливого нападу Росії на держави НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо диктатор РФ Володимир Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то його чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу. Про це він сказав на пресконференції перед засіданням «Рамштайну» у Брюсселі, яку транслював Sky News.

Генсек наголосив, що країнам Альянсу слід серйозно ставитися до попереджень різних розвідувальних органів щодо можливого нападу Росії на держави НАТО. Водночас він запевнив, що якби Росія атакувала Альянс сьогодні, на неї чекала би поразка.

«Якщо Путін нападе на НАТО, реакція буде руйнівною. Він програє… Стримування та оборона є дуже сильними», – сказав Рютте.

Однак він наголосив на тому, що Росія, з огляду на теперішні темпи роботи її військової промисловості, може значно наростити сили за чотири-пʼять років. Тож НАТО має бути готовим до цього і сфокусуватись на трьох речах – підтримці України, збільшенні оборонних витрат і розвитку своєї оборонної промисловості.

«В іншому випадку у нас будуть гроші, але ми не зможемо захистити себе. Нам потрібно це зробити. Плюс потрібно переконатись у тому, що Україна візьме гору (у війні. – «Главком»)», – сказав Рютте. Він додав, що зараз кремль переозброює армію, спираючись на підтримку Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повне членство України в НАТО стане кращою гарантією для України, але лише за умови стійкого миру.

У повідомленні йдеться, що Україна стане членом НАТО за умови досягнення стійкого миру. Рютте сказав, що наразі варто зосередити зусилля на посиленні позицій України у підготовці до мирних переговорів щодо завершення війни.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Україні не варто прагнути повернутися на кордони 1991 року, адже це нібито «нереалістично». Гегсет також назвав прагнення повернутися на кордони 1991 року «гонитвою за цією ілюзорною метою», яка «лише продовжить війну і спричинить більше страждань».

Крім того, за його словами, США не вважають членство України в НАТО «реалістичним наслідком» майбутніх потенційних переговорів.