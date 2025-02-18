Головна Світ Політика
search button user button menu button

На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва
Мінфін США включив Риболовлєва до так званого «кремлівського списку» – наближеного до президента РФ оточення
фото з відкритих джерел

Риболовлєва називають неоголошеним «царем князівства Монако»

Власник футбольного клубу «Монако» Дмитро Риболовлєв був помічений на переговорах між США та Росією. Так, мільярдера помітили в складі російської делегації разом з главою МЗС Сергієм Лавровим та радником Путіна Юрієм Ушаковим під час зустрічі в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого.

Риболовлєв не сидів за столом перемовин з офіційною делегацією. Тому, наразі, невідомо, чому мільярдера вирішили запросити до Саудівської Аравії. Однак, у біографії Риболовлєва є чимало фактів, які доводять, що російський олігарх повʼязаний як із Путіним, так із Трампом.

На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва фото 1
фото: росЗМІ

Хто такий Дмитро Риболовлєв?

Дмитро Риболовлєв – російський олігарх та мільярдер. Входить до двадцятки найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes. Колишній фактичний власник «Уралкалія» у 1990-2000-х роках, з 2011 року – основний власник футбольного клубу «Монако». Він придбав 66% акцій клубу лише за €1 в часи, коли команда перебувала у важкому фінансовому становищі та грала у другому дивізіоні.

Риболовлєв у 2008 році купив у Трампа маєток у Палм-Біч, повідомляло «Радіо Свобода». Сума угоди 2008 року тоді становила $95 млн. Але незабаром нерухомість заарештували через розпочатий шлюборозлучний процес Риболовлєва. Після розлучення бізнесмен вирішив продати маєток і продав його 2019 року.

Угода між Риболовлєвим і Трампом потрапила в поле зору американських ЗМІ на початку 2018 року. Тоді сенатор Рон Вайден попросив Міністерство фінансів США перевірити угоду. У листі наголошувалося, що Трамп купив ділянку в 2004 році за $41 млн, а через чотири роки продав її набагато дорожче. Російський бізнесмен і президент США стверджують, що один з одним ніколи не зустрічалися.

З 2012 року – громадянин Кіпру. Риболовлєв відомий як власник низки відомих картин ХІХ-ХХ століть. За даними ЗМІ, Дмитро Риболовлєв зібрав у 2003-2015 роках унікальну колекцію дорогих предметів мистецтва, вклавши в їх покупку близько $2 млрд. У його колекцію увійшли значні роботи Пікассо, Родена, Модільяні, Матісса, Ротко та Гогена. Одна з найдорожчих картин колекції – «Водяні змії II» Густава Клімта – була куплена за $183,8 млн. Одна з картин колекції Риболовлєва – «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі – набула широкої популярності, коли при продажу встановила світовий рекорд: її ціна на аукціоні Christie's склала $450 млн.

У 2019 році Риболовлєва затримували в Монако за підозрою у корупції та зловживанні впливом під час судової справи проти швейцарського арт-дилера Іва Був'є. Журналісти виявили докази тісних зв'язків російського бізнесмена з високопосадовцями князівства, включаючи міністра юстиції та директора громадської безпеки.

Мінфін США також включив Риболовлєва до так званого «кремлівського списку» – наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції. Однак, мільярдер уникнув санкцій як США, так і ЄС.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася, сторони перейшли до робочого ланчу. Про це повідомила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Член російської делегації Юрій Ушаков назвав переговори зі США у Саудівській Аравії «непоганими». Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Ушакова, між делегаціями відбулася серйозна розмова з усіх питань. Він зазначив, що Росія та США домовилися просувати двосторонні відносини, у цьому зацікавлені і Москва, і Вашингтон.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Читайте також:

Теги: росія санкції нерухомість Свобода радіо рекорд Україна президент Вашингтон Монако Forbes Москва переговори бізнесмен розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення надходження російського газу до Придністров’я стало ударом по Росії
Придністров'я закривається. Путіністів прохання вийти
30 сiчня, 11:37
Артіс Пабрікс: Латвія уважно переймає досвід України, готуючись до ймовірної атаки РФ
«Призову підлягають усі юнаки віком від 18 до 26». Ексміністр оборони Латвії про підготовку до війни Інтерв’ю
4 лютого, 15:25
Загалом до переліку російських платформ внесено 27 медіасервісів
Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
24 сiчня, 16:23
Під час інавгурації буде співати кантрі-виконавець Лі Грінвуд
Хто з зірок виступить на інавгурації Трампа: перелік
20 сiчня, 16:53
Президент наголосив, що кожен українець повинен пам’ятати подвиг молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут
29 сiчня, 14:48
Другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
6 лютого, 13:23
Порошенко обіцяє оскаржити санкції проти себе у Верховному суді
Порошенко обіцяє оскаржити санкції проти себе у Верховному суді
13 лютого, 14:52
Зеленський під час зустрічі з Паппергером
Гендиректор Rheinmetall розповів, коли в Україні запрацює завод із виробництва боєприпасів
15 лютого, 19:57
Володимир уже відновився після важкого поранення, проте за порятунок бійцям ЗСУ в ефірі так і не подякував
Боєць ЗСУ поділився з полоненим окупантом своєю кров’ю просто на полі бою
Вчора, 20:12

Політика

Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС
Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС
На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва
На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва
Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
Спадкоємний принц Саудівської Аравії поінформує Зеленського про переговори США та РФ – Bloomberg
Спадкоємний принц Саудівської Аравії поінформує Зеленського про переговори США та РФ – Bloomberg
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
14K
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
7345
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
6871
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
6629
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua