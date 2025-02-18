На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва

Риболовлєва називають неоголошеним «царем князівства Монако»

Власник футбольного клубу «Монако» Дмитро Риболовлєв був помічений на переговорах між США та Росією. Так, мільярдера помітили в складі російської делегації разом з главою МЗС Сергієм Лавровим та радником Путіна Юрієм Ушаковим під час зустрічі в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого.

Риболовлєв не сидів за столом перемовин з офіційною делегацією. Тому, наразі, невідомо, чому мільярдера вирішили запросити до Саудівської Аравії. Однак, у біографії Риболовлєва є чимало фактів, які доводять, що російський олігарх повʼязаний як із Путіним, так із Трампом.

фото: росЗМІ

Хто такий Дмитро Риболовлєв?

Дмитро Риболовлєв – російський олігарх та мільярдер. Входить до двадцятки найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes. Колишній фактичний власник «Уралкалія» у 1990-2000-х роках, з 2011 року – основний власник футбольного клубу «Монако». Він придбав 66% акцій клубу лише за €1 в часи, коли команда перебувала у важкому фінансовому становищі та грала у другому дивізіоні.

Риболовлєв у 2008 році купив у Трампа маєток у Палм-Біч, повідомляло «Радіо Свобода». Сума угоди 2008 року тоді становила $95 млн. Але незабаром нерухомість заарештували через розпочатий шлюборозлучний процес Риболовлєва. Після розлучення бізнесмен вирішив продати маєток і продав його 2019 року.

Угода між Риболовлєвим і Трампом потрапила в поле зору американських ЗМІ на початку 2018 року. Тоді сенатор Рон Вайден попросив Міністерство фінансів США перевірити угоду. У листі наголошувалося, що Трамп купив ділянку в 2004 році за $41 млн, а через чотири роки продав її набагато дорожче. Російський бізнесмен і президент США стверджують, що один з одним ніколи не зустрічалися.

З 2012 року – громадянин Кіпру. Риболовлєв відомий як власник низки відомих картин ХІХ-ХХ століть. За даними ЗМІ, Дмитро Риболовлєв зібрав у 2003-2015 роках унікальну колекцію дорогих предметів мистецтва, вклавши в їх покупку близько $2 млрд. У його колекцію увійшли значні роботи Пікассо, Родена, Модільяні, Матісса, Ротко та Гогена. Одна з найдорожчих картин колекції – «Водяні змії II» Густава Клімта – була куплена за $183,8 млн. Одна з картин колекції Риболовлєва – «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі – набула широкої популярності, коли при продажу встановила світовий рекорд: її ціна на аукціоні Christie's склала $450 млн.

У 2019 році Риболовлєва затримували в Монако за підозрою у корупції та зловживанні впливом під час судової справи проти швейцарського арт-дилера Іва Був'є. Журналісти виявили докази тісних зв'язків російського бізнесмена з високопосадовцями князівства, включаючи міністра юстиції та директора громадської безпеки.

Мінфін США також включив Риболовлєва до так званого «кремлівського списку» – наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції. Однак, мільярдер уникнув санкцій як США, так і ЄС.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася, сторони перейшли до робочого ланчу. Про це повідомила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Член російської делегації Юрій Ушаков назвав переговори зі США у Саудівській Аравії «непоганими». Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Ушакова, між делегаціями відбулася серйозна розмова з усіх питань. Він зазначив, що Росія та США домовилися просувати двосторонні відносини, у цьому зацікавлені і Москва, і Вашингтон.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.