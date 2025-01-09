Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU)
фото з відкритих джерел

За словами Грема, незалежна та вільна Україна зі свободою вибору власної зовнішньої та оборонної політики є важливою для безпеки Європи та Норвегії

Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України. Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, йдеться на сайті відомства.

За його словами, Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU).

«Україна все ще відчуває гостру потребу в більшій кількості військової техніки, щоб захистити себе від російсько-агресорської війни. Безпілотники є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», – зазначив Грам.

Зазначається, що Норвегія очолює морську коаліцію разом з Великою Британією.

«Різні коаліції тісно співпрацюють з українською владою, щоб підтримати Україну якнайкраще як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Співпраця через коаліції також узгоджується із зусиллями НАТО щодо підтримки України, і в довгостроковій перспективі важливо, щоб Україна стала оперативно сумісною з альянсом», – каже міністр оборони.

За словами Грема, незалежна та вільна Україна зі свободою вибору власної зовнішньої та оборонної політики є важливою для безпеки Європи та Норвегії.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти. 

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

Читайте також:

Теги: міністр Норвегія Україна безпілотник військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисник з Волосянки Василь Добровольський зник безвісти 12 жовтня 2024 року
На Донеччині поліг рятувальник зі Львівщини. Згадаймо Василя Добровольського
5 сiчня, 09:00
Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
2 сiчня, 10:30
У Смоленській області палає нафтобаза
Безпілотники атакували сім областей Росії
31 грудня, 2024, 07:59
Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород
Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни
23 грудня, 2024, 04:30
Подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення
Російська пропаганда лякає потужним ударом. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
23 грудня, 2024, 00:46
Танк Abrams, яким керував український екіпаж, витримав атаку ворожих дронів у Курській області
Екіпаж Abrams уцілів після масованої атаки безпілотників
22 грудня, 2024, 20:54
Вибухи на нафтобазі в Орлі
В Орловській області РФ знову палає нафтобаза: влада скаржиться на атаку дронів (відео)
22 грудня, 2024, 04:41
Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
13 грудня, 2024, 12:33
Кожен військовослужбовець може швидко подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин
Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
11 грудня, 2024, 02:49

Політика

Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»
Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»
Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині
Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
137K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
22K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
20K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
18K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua