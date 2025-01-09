Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України

Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU)

За словами Грема, незалежна та вільна Україна зі свободою вибору власної зовнішньої та оборонної політики є важливою для безпеки Європи та Норвегії

Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України. Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, йдеться на сайті відомства.

За його словами, Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU).

«Україна все ще відчуває гостру потребу в більшій кількості військової техніки, щоб захистити себе від російсько-агресорської війни. Безпілотники є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», – зазначив Грам.

Зазначається, що Норвегія очолює морську коаліцію разом з Великою Британією.

«Різні коаліції тісно співпрацюють з українською владою, щоб підтримати Україну якнайкраще як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Співпраця через коаліції також узгоджується із зусиллями НАТО щодо підтримки України, і в довгостроковій перспективі важливо, щоб Україна стала оперативно сумісною з альянсом», – каже міністр оборони.

За словами Грема, незалежна та вільна Україна зі свободою вибору власної зовнішньої та оборонної політики є важливою для безпеки Європи та Норвегії.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.