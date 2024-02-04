Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого

Сьогодні заборонено лихословити, лаятися

4 лютого, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, Міжнародний день людського братерства. Віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи Студеного.

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Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями

В 2000 році на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку в Парижі для об’єднання зусиль міжнародного співтовариства в протидії онкологічним хворобам було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раковими захворюваннями.

Попри те, що онкологію вважають молодою наукою, яка стала стрімко розвиватися лише в минулому столітті, згадки про ракові захворювання відомі з дуже давніх часів. При цьому, як виявилося, страждали на рак не лише люди, а й тварини. Наприклад, в деяких рештках кісток динозаврів вчені знаходили ознаки ракових пухлин.

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Дослідження єгипетських мумій теж показало наявні випадки різних видів онкологічних новоутворень в їхніх кістках та тілі. Але в давніх єгипетських папірусах, які описують різні хвороби, немає жодного натяку на рак. Це пов’язують передусім з тим, що випадки таких хвороб були нечисленними в зв’язку з низькою тривалістю життя — як відомо, ризик захворіти на рак підвищується з віком.



Давньогрецький лікар Гіппократ, що жив у V столітті до нашої ери, вже визначав серед інших захворювань ракові та вважав, що якщо вони вразили внутрішні органи, краще взагалі не проводити ніякого лікування, бо будь-яке втручання скорочує життя хворого. Саме Гіппократу належить введення в обіг терміну «рак».

Міжнародний день людського братерства

4 лютого проводиться Міжнародний день людського братерства, який було запроваджено Генеральною асамблеєю ООН у кінці грудня 2020 року.

Співавторами виступили 34 країни-члена ООН. Головна мета свята – налагодити та сприяти діалогу між різними релігійними та культурними громадами. Своєю резолюцією Генасамблея закликала партнерів, громадськість і релігійних лідерів згадати та не забувати, чому навчає справжня віра: любити та допомагати, проявляти терпимість, співчуття та розуміння.

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Дата вибрана не випадково. У цей день у 2019 р. відбулася зустріч Папи Римського Франциска та імама Аль-Азхара Ахмад ат-Таїба. Метою зустрічі стало обговорення розвитку діалогу між вірянами різних релігій, способів подолання міжконфесійних протиріч та запобігання міжрелігійних конфліктів, відмінностей, які призводять до нетерпимості, непримиримості та гніву. Результатом цієї зустрічі стала укладена резолюція про братерство заради миру на планеті.

Яке сьогодні релігійне свято

4 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Миколи Студеного. До самої своєї смерті 868 року він був ігуменом Студійського монастиря, що вважається одним із найславетніших та найдавніших у Константинополі. Розповсюджував християнство, хоча в той час відбувалися суворі гоніння за вірянами. За це Господь наділив його даром зцілення.

Що не можна робити цього дня

Не бажано вживати масну їжу.

Не можна залишати в оселі безлад.

Заборонено лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: в лісі мало снігу і він наче чорний – чекайте на відлигу;

Якщо морози не вдарили – зима буде довгою;

Гілки ялинок «дивляться» донизу – почнуться сильні снігопади.

Пам’ятні події 4 лютого

960 рік – на престол сідає Чжао Куан'їнь, перший імператор китайської династії Сун;

1703 рік – в Едо 47 самураїв-ронінів вчиняють сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена;

1789 рік – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, обирають першого президента Сполучених Штатів Америки — ним стає Джордж Вашингтон;

1906 рік – департамент поліції Нью-Йорку постановляє використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 рік – отримано патент на тефлон;

1948 рік – британська колонія Цейлон отримує незалежність у Співдружності націй;

1969 рік – Ясір Арафат очолює Організацію визволення Палестини;

1970 рік – засновують місто Прип'ять;

1971 рік – оголошують про банкрутство британської компанії «Роллс-Ройс»;

1992 рік – Уго Чавес вчиняє спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);

1998 рік – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілюють тортом;

2004 рік – розпочинає роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 рік – Верховна Рада України затверджує Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;

2021 рік – у Запоріжжі сталється пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої гине четверо людей, а ще двоє отримують поранення.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор, Ганна.