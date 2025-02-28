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Росія вдарила по медзакладу у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія вдарила по медзакладу у Харкові
На місці удару розгорілася пожежа
фото: BBC

У медичному закладі перебували люди 

Сьогодні, 28 лютого, окупанти вдарили по медзакладу у Харкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Росіяни атакували Харків безпілотниками: є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.

Також Терехов повідомив, що окупанти вдарили по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Інформації про постраждалих поки немає.

Раніше ми писали, що ексрадник Трампа Джон Болтон відреагував на жорстку суперечку, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Болтона.

«Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте будемо відвертими: Трамп і Венс тепер особисто відповідають за цю політику. Це не є думкою більшості американців, незалежно від політичної партії», – написав американський політик-республіканець і дипломат, який працював послом США в Організації Об'єднаних Націй Джон Болтон.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському. 

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». 

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Теги: безпілотник Україна пожежа окупанти Харків

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