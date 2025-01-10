Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу

У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України

Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні: це найбільша надана військова підтримка в історії країни. Про це Умєров написав у Facebook.

Він розповів, що у межах роботи контактної групи у форматі «Рамштайн» зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги», – йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, вони приділили окрему увагу критичному для України напрямку – посиленню систем ППО. Разом з тим, Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів.

«Обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель» , яка доповнить уже успішну «данську модель» і посилить нашу обороноздатність. Норвегія – одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України», – додав Умєров.

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії.