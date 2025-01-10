Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу
У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України
фото з відкритих джерел

Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні: це найбільша надана військова підтримка в історії країни. Про це Умєров написав у Facebook

Він розповів, що у межах роботи контактної групи у форматі «Рамштайн» зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги», – йдеться у повідомленні. 

За словами Умєрова, вони приділили окрему увагу критичному для України напрямку – посиленню систем ППО. Разом з тим, Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів. 

«Обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель» , яка доповнить уже успішну «данську модель» і посилить нашу обороноздатність. Норвегія – одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України», – додав Умєров. 

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9  січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії.

Читайте також:

Теги: інвестиції війна Норвегія Володимир Зеленський Україна Facebook модель Рустем Умєров військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка відновлюється другий рік поспіль у надскладних умовах
Головні економічні підсумки 2024 року. Ми недооцінили фактор продовження війни, але… Авторська стаття
30 грудня, 2024, 08:00
Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу
Команди Байдена і Трампа контактують у питаннях України, Сирії та Близького Сходу – Білий дім
10 грудня, 2024, 22:58
Регулярне споживання фісташок може стати простим способом захистити зір
Лікар назвав вид горіха, який корисний для здоров'я очей і мозку
18 грудня, 2024, 12:32
Ворожі ДРГ були виявлені та знищені нашими захисниками
Окупанти намагалися прорватись в Херсон: що відомо станом на зараз
20 грудня, 2024, 07:53
Зеленський: Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу
Мир завдяки силі можливий і ми зробимо все, щоб його досягти – звернення Зеленського
23 грудня, 2024, 22:05
«Фрутті» поділився подробицями підриву барака колонії Оленівки під Донецьком, де загинули десятки полонених українських захисників
Що відбулося у таборі для українських полонених в Оленівці. Бійці «Азова» поділилися спогадами
26 грудня, 2024, 18:43
Планується запровадити обмежувальні коефіцієнти на найбільші пенсії
Мінсоцполітики пояснило, як боротиметься із спецпенсіями, які сягають до 100 тисяч
4 сiчня, 17:22
Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків
Білий дім: Припинення транзиту газу через Україну – одна з найдорожчих поразок РФ
Вчора, 03:52

Події в Україні

Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу
Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
МЗС відреагувало на слова кандидата в президенти Польщі про Україну: Кремль аплодує
МЗС відреагувало на слова кандидата в президенти Польщі про Україну: Кремль аплодує
Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2025 року
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
42K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
24K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера

Новини

10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
8 сiчня, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 сiчня, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua