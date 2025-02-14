Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України

Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі

Під час зустрічі обговорили зусилля, необхідні для досягнення справедливого миру

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США. Про це повідомляє Офіс президента.

У зустрічі взяли участь сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем, Джон Корнин, Ден Салліван, Джоні Ернст, Роджер Вікер, Джеррі Моран, Том Тілліс, Ерік Шмідт та сенатори від Демократичної партії Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь, Адам Скіфф, Енді Кім, Марк Ворнер, Майкл Беннет, Кріс Кунс, Браян Шац, Кріс Ван Голлен, Елісса Слоткін.

🇺🇦🇺🇸Відео зустрічі президента Зеленського з двопартійною делегацією Сенату США на полях Мюнхенської безпекової конференції. pic.twitter.com/vbCcRAlYRQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 14, 2025

Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі. Саме тому, за його словами, для України надзвичайно важлива військова підтримка з боку США. Окремо президент наголосив, що країна готова до початку переговорів щодо закінчення війни, але тільки у спільній позиції України, США та Європи.

«Крім того, під час зустрічі обговорили зусилля, необхідні для досягнення справедливого миру. Ішлося про законодавчі ініціативи на підтримку нашої держави, посилення санкцій, використання всіх заморожених російських активів на користь України та забезпечення надійних практичних гарантій безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема увага була приділена партнерству між Україною та США, зокрема в реалізації спільних проєктів, економічній співпраці та спільному розвитку критичних мінеральних копалин і рідкісноземельних ресурсів. Обговорили також глобальні безпекові загрози, які несе російська війна проти України, та можливі спільні заходи реагування на них.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.