Норвегія виділила пакет допомоги Україні на €6,4 млн

Еспен Ейде заявив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі

Еспен Ейде: «Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі»

Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму €6,4 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає Укрінформ.

«Ми виділили 6,4 млн євро від уряду Норвегії щоб підтримати Україну», - сказав міністр.

Він зазначив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

«Що є незмінним – це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі», – наголосив Еспен Ейде.

Нагадаємо, 24 вересня норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре анонсував новий пакет фінансової допомоги для поранених українців. За допомогою цих грошей стане можливою евакуація поранених для лікування у Європу. За словами Стьоре, уряд Норвегії вирішив продовжити програму евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі. Норвегія виділить 100 мільйонів крон на продовження цієї місії, що включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії.

Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія надала 1,8 мільярда норвезьких крон (близько €160 млн) для потреб української армії та загалом для відновлення інфраструктури України.