США хвилює не наш план перемоги, а який вигляд матиме поразка Росії

Перспективи перемоги і миру, поки живий Путін, дуже примарні

Про план перемоги. Президент Зеленський привіз план перемоги у США. Наразі дуже мало відомо про цей план. Але питання варте обговорення.

Думаю, у багатьох виникла думка, чому він привіз план перемоги у США, а не озвучив його у першу чергу тут? Справа у тому, що питання цього плану є одним із питань американських виборчих перегонів. Тому план відвезли туди, де на нього є особливий запит.

Хоча план не озвучили публічно, у ньому точно немає чогось такого, що Україна не озвучувала. Там, однозначно, вступ до НАТО, підтримка озброєнням, Курська операція, можливо відбудова тощо. Дещо вже підтверджує команда Президента. Загалом, привезти план перемоги у розпал американських виборів правильна ідея, але я думаю, що він викличе скепсис в американських експертних колах.

Причина у тому, що американців хвилює не наш план перемоги, а як виглядає поразка Росії. На будь-яку нашу перемогу, перше про що вони думають, що буде з ядерною державою? І цей страх, що нам неодноразово доводив Ілон – дуже сильний. Тому, на жаль, разом з нашим баченням перемоги – ми мусимо сформувати бачення російської поразки, за яким не наступить ядерний армагеддон.

Станом на сьогодні єдине бачення такої поразки, яка влаштує нас і всіх – це «Путін здох». Всі інші сценарії, за яких цей покидьок живий – не можуть нас влаштовувати. Жодні переговори і домовленості з ним не можливі. Поки покидьок живий, він також не погодиться на жодні умови, в яких ми зберігаємо свою територію і право вступати куди хочемо.

Тож, перспективи перемоги і миру поки живий Путін виглядають дуже примарно. І американці це розуміють. Але вони і розуміють, що треба продовжувати підтримувати нас, і будуть це робити. Бо варіант дати перемогти Путіну для них значно гірший.