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Окупанти рвуться до річки Оскіл, ЗСУ гнучко контратакують – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти рвуться до річки Оскіл, ЗСУ гнучко контратакують – звіт ISW
РФ старається зайняти позиції поблизу ріки Оскіл
фото з відкритих джерел

Росіяни поступово просуваються до річки Оскіл, щоб захопити там плацдарм

Російські війська за останні тижні створили невеликий тактичний виступ навколо Піщаного та зосередилися на просуванні в напрямку Колісниківки та Кругляківки, щоб вийти до вигідних позицій біля річки Оскіл на Харківщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. 

«Російські війська, ймовірно, зосереджуються на створенні плацдарму безпосередньо на річці Оскіл, оскільки це дозволить окупантам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня, контролюючи вузький український виступ між Куп’янськом-Вузловим і Глушківкою та ширший український виступ на південь від Кругляківки, оскільки річка Оскіл виконує роль природного бар'єра», – повідомляють аналітики ISW.

Однак, як зазначають експерти, російські наступальні дії у цьому районі не гарантують, що росіяни контролюватимуть виступи української армії на напрямку Куп’янськ-Вузловий і Глушківка. 

Російські війська не продемонстрували здатності пришвидшити темп свого просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна протягом останніх місяців. Окупанти також не змогли досягти навіть незначних успіхів на інших напрямках просування, зокрема, витрачаючи тижні на входження в невеликі населені пункти, такі як Невське та Макіївка (обидва на північний захід від Кремінної). 

Російські джерела станом на 27 вересня стверджували, що українські сили активно контратакують поблизу Невського. Також ЗСУ  раніше проводили тактично успішні контратаки в районі Кремінної, що свідчить про те, що українські сили мають більше гнучкості, щоб протистояти тактичній ініціативі росіян в цьому районі, ніж деінде на сході України.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, так як має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. 

До слова, Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією ISW, російські загарбники протягом минулих днів наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара. У свою чергу, ЗСУ відбивають позиції окупантів у Вовчанську.

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Теги: ISW окупанти річка Макіївка росіяни війна

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