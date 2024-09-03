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Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України
Міністр оборони Бьорн Арільд Грам (зправа) під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
фото: Офіс президента України

Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія внесла 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро)

Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії. 

Як зазначили у відомстві, Україна отримає більше дронів для війни з росіянами, а також більше засобів ППО для захисту населення України та важливих об'єктів інфраструктури від російських атак.

«Україна гостро потребує більшої кількості військового спорядження, щоб захистити себе від російської агресивної війни. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок», – зазначив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія внесла 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро).

Метою діяльності такого фонду є закупівля озброєнь у промисловості для подальшої передачі Україні.

Нагадаємо, уряд Норвегії підписав угоду про передачу Україні артилерійського виробництва і допомогу в його оплаті. Якщо Україна буде виробляти гаубиці та снаряди західного зразка на своїй території, то вона звільниться від повної залежності своїх союзників на найважливіших для неї вогневих засобах. Таким чином Україна ставатиме все більш самодостатньою у своїй оборонній війні, пише The Telegraph. 

До слова, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела. 

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Теги: війна Норвегія Україна системи ППО

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