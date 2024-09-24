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Майже $10 млн для України: прем’єр Норвегії анонсував фінансову підтримку для евакуації поранених

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Майже $10 млн для України: прем’єр Норвегії анонсував фінансову підтримку для евакуації поранених
Норвегія підтримає Україну фінансово
фото з відкритих джерел

Норвегія протягом всього повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає українцям та війську

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре анонсував новий пакет фінансової допомоги для поранених українців. За допомогою цих грошей стане можливою евакуація поранених для лікування у Європу. Про це пише видання VG.

За словами Стьоре, уряд Норвегії вирішив продовжити програму евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі. Норвегія виділить 100 мільйонів крон на продовження цієї місії, що включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії.

Прем’єр заявив, що така програма є життєво необхідною для важкопоранених українців. Переобладнаний літак SAS, який діє з серпня 2022 року, продовжить евакуацію до квітня 2025 року. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді.

«Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу», – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців була перевезена саме цим літаком, а це 1931 людина. Більшість із цих пацієнтів – це люди із важкими раковими захворюваннями, травмами та бойовими пораненнями.

Норвегія вже надала допомогу 400 пацієнтам у своїх медичних установах. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре планує обговорити цю ініціативу з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічей на Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія надала 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро) для потреб української армії та загалом для відновлення інфраструктури України. 

Стало відомо, що українцям, які постраждали від війни, надаватимуть грошову допомогу норвезькі благодійники.

До слова, за даними Норвезької імміграційної служби, нині у державі проживає понад 70 тис. громадян України, які набули статусу тимчасового колективного захисту. Найбільшими за кількістю українців осередками є міста Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм та Драммен. 

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Теги: міністр Норвегія евакуація

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