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Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
З початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ
фото: Офіс президента України

Стипендія голови держави призначена дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № №637/2024 «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків». Про це повідомила пресслужба президента.

Згідно з документом, стипендія голови держави призначена дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків:

  • Веремію Максиму В’ячеславовичу 2009 року народження, синові журналіста газети «Вести» В’ячеслава Васильовича Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го;
  • Гурняк Юстині Вікторівні 2012 року народження, доньці журналіста Гурняка Віктора Петровича, який загинув у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків;
  • Лабуткіній Кірі Дмитрівні 2010 року народження, доньці кореспондента, заступника редактора телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз» Дмитра Віталійовича Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року в результаті ворожого обстрілу Дебальцевого Донецької області;
  • Черніковій Олені Олександрівні 2014 року народження, донці журналіста Чернікова Олександра Юрійовича, який загинув у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ. Про це по відомляє Інститут масової інформації (ІМІ). Як заявила директорка ІМІ Оксана Романюк у понеділок, 16 вересня, у Києві на акції пам’яті, приуроченій до 24 роковин вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, аразі журналістська спільнота об'єднана прагненням донести світу інформацію про російські злочини. 

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Теги: війна Україна журналіст

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