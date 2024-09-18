Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів

З початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ

Стипендія голови держави призначена дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № №637/2024 «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків». Про це повідомила пресслужба президента.

Згідно з документом, стипендія голови держави призначена дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків:

Веремію Максиму В’ячеславовичу 2009 року народження, синові журналіста газети «Вести» В’ячеслава Васильовича Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го;

Гурняк Юстині Вікторівні 2012 року народження, доньці журналіста Гурняка Віктора Петровича, який загинув у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків;

Лабуткіній Кірі Дмитрівні 2010 року народження, доньці кореспондента, заступника редактора телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз» Дмитра Віталійовича Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року в результаті ворожого обстрілу Дебальцевого Донецької області;

Черніковій Олені Олександрівні 2014 року народження, донці журналіста Чернікова Олександра Юрійовича, який загинув у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ. Про це по відомляє Інститут масової інформації (ІМІ). Як заявила директорка ІМІ Оксана Романюк у понеділок, 16 вересня, у Києві на акції пам’яті, приуроченій до 24 роковин вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, аразі журналістська спільнота об'єднана прагненням донести світу інформацію про російські злочини.