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Радила окупанту покласти насіння соняшника в кишеню: стало відомо про долю жінки з Генічеська

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радила окупанту покласти насіння соняшника в кишеню: стало відомо про долю жінки з Генічеська
Жінка вимагала від окупанта забратися з України
скриншот відео

На окупованій території українка перебувала під наглядом російських спецслужб, її хотіли показово судити за екстремізм

Жительці тимчасового окупованого міста Генічеськ Херсонської області Світлані Панковій, яка на початку повномасштабного вторгнення радила одному із російських загарбників покласти насіння соняшника в кишеню, щоб воно проросло після його загибелі в Україні, вдалося виїхати з окупації. Про це повідомляє Район.Генічеськ. 

Жінка стала відомою після того, як у березні 2022 року не побоялася підійти до російського військового і сказала йому: «Ви прийшли на мою землю, ви – окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшника, щоб воно проросло, коли ви тут поляжете!». Перехожі зафіксували це на відео, яке переглянули мільйони людей.

Як інформує видання, через цей вчинок Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою.

Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею «екстремізм», окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд.

Наразі відомо, що жінка змогла вирватися з окупації і тепер перебуває в безпеці.

Нагадаємо, російські поліцейські провели «вікторину» для школярів у місті Генічеськ, яке тимчасово окуповане військами Росії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Кремлівська влада на ТОТ Херсонщини систематично проводить заходи з мілітаризації українських дітей за російськими стандартами та наративами. Чергову «патріотичну» вікторину «Росія – батьківщина моя» провели поліцаї слідчого комітету РФ для учнів Генічеська.

Натомість у ГУР заявили, що сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони.

До слова, Росія насильницькими методами заганяє мешканців окупованих територій в якості гарматного м’яса у своє військо. 

 

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Теги: окупанти війна Херсонщина жінка відео українка

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Радила окупанту покласти насіння соняшника в кишеню: стало відомо про долю жінки з Генічеська
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