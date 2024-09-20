Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
Найтитулованіша українська спортсменка вперше знялася для чоловічого глянцю
Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан знялася для обкладинки вересневого числа легендарного чоловічого журналу Playboy-Україна. Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram.
На фото спортсменка одягнена у білу сукню, її права рука спирається на шаблю.
«Дякую неймовірно креативній та професійній команді, за те, що зробили це все реальним», – написала Харлан.
«Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: два «золота», одне «срібло» та три «бронзи», – розповів головний редактор Playboy Влад Іваненко.
Найтитулованіша українська спортсменка вперше знялася для чоловічого глянцю. У вересні 2022 року американська компанія Playboy Enterprises заявила, що закриває українську версію журналу Playboy. Проте згодом вдалося домовитися з власником бренду і в серпні вийшов перший друкований випуск журналу під час повномасштабної війни в Україні. Обкладинку номера прикрасила дружина депутата Київради Дмитра Білоцерківця, телеведуча та лікарка Ірина Білоцерківець. У лютому 2022 року жінка разом із дітьми потрапила під обстріл російських окупантів, була поранена та втратила око.
Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.
Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.
Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.
До слова, шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. 4 вересня, українка святкувала свій 34-й День народження, а наступного дня спортсменка поділилася радісною новиною: Луїджі зробив їй пропозицію. Відомо, що пара зустрічається з 2018 року.
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