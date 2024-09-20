Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан
фото: Vlad Ivanenko, Facebook

Найтитулованіша українська спортсменка вперше знялася для чоловічого глянцю

Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан знялася для обкладинки вересневого числа легендарного чоловічого журналу Playboy-Україна. Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram.

На фото спортсменка одягнена у білу сукню, її права рука спирається на шаблю. 

«Дякую неймовірно креативній та професійній команді, за те, що зробили це все реальним», – написала Харлан.

«Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: два «золота», одне «срібло» та три «бронзи», –  розповів головний редактор Playboy Влад Іваненко.

Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан знялася для обкладинки вересневого числа легендарного чоловічого журналу Playboy-Україна
Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан знялася для обкладинки вересневого числа легендарного чоловічого журналу Playboy-Україна
фото: Vlad Ivanenko, Facebook

Найтитулованіша українська спортсменка вперше знялася для чоловічого глянцю. У вересні 2022 року американська компанія Playboy Enterprises заявила, що закриває українську версію журналу Playboy. Проте згодом вдалося домовитися з власником бренду і в серпні вийшов перший друкований випуск журналу під час повномасштабної війни в Україні. Обкладинку номера прикрасила дружина депутата Київради Дмитра Білоцерківця, телеведуча та лікарка Ірина Білоцерківець. У лютому 2022 року жінка разом із дітьми потрапила під обстріл російських окупантів, була поранена та втратила око.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. 

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.  

До слова, шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. 4 вересня, українка святкувала свій 34-й День народження, а наступного дня спортсменка поділилася радісною новиною: Луїджі зробив їй пропозицію. Відомо, що пара зустрічається з 2018 року.

Читайте також:

Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Україна Playboy олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід застряг у старій одновимірній моделі РФ
Чому Захід боїться деколонізації РФ?
18 вересня, 11:30
Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії
Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні
18 вересня, 07:34
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
18 вересня, 02:09
Готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю відбулося 28 вересня 1961 року
Підземні ходи до урядового кварталу? Журналісти розкрили секрети готелю «Україна»
14 вересня, 05:02
На цьогорічних Паралімпійських іграх Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту
Українські медалісти на Паралімпійських іграх 2024: повний список
9 вересня, 13:33
Постійні жорстокі напади мають на меті викликати в українців почуття безнадійності та страху за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей
Чому Росія обирає дітей та цивільну інфраструктуру своєю мішенню?
5 вересня, 10:50
Більше п'яти українських міністрів подали заяви на звільнення
Перестановки в Уряді. Чи варто з цього радіти
4 вересня, 14:04
Нідерланди не забороняють Україні використання F-16 у Росії
Європейська країна не стала забороняти Україні застосовувати F-16 у боротьбі з Росією
29 серпня, 13:36
З початку повномасштабного вторгнення Ігор Дубик пішов до Маріупольського ТРО
Боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України. Згадаймо Ігоря Дубика
25 серпня, 09:00

Скотч. Спорт

Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
Помер бодибілдер-«мутант», який з’їдав 108 шматочків суші щодня
Помер бодибілдер-«мутант», який з’їдав 108 шматочків суші щодня
Новий рекорд: Кріштіану Роналду набрав 1 млрд підписників у всіх соцмережах
Новий рекорд: Кріштіану Роналду набрав 1 млрд підписників у всіх соцмережах
Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)
Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
Боксер Усик назвав свого духівника
Боксер Усик назвав свого духівника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
38K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
9349
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Сьогодні, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua