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Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі: причина

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі: причина
Авіація Норвегії посилить оборону аеропорту Жешува - транзитного пункту для підтримки України
фото: Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х

Норвегія посилює захист польського аеропорту, через який доставляють допомогу Україні

 

Норвегія цієї осені перекине винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту в Жешуві – ключового центру логістики допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.

Міністерство оборони Норвегії інформує, що місія має на меті захист польського повітряного простору та забезпечення безперешкодного транспортування допомоги в Україну.

Норвезькі винищувачі F-35 прибудуть до Польщі для охорони повітряного простору та підтримки транзиту допомоги Україні
Норвезькі винищувачі F-35 прибудуть до Польщі для охорони повітряного простору та підтримки транзиту допомоги Україні
фото: Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х

«Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу», – сказав міністр оборони Торе О. Сандвік.

«Главком» писав, що Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. Про плани запустити виробництво безпілотних морських суден в Україні оголосило Міністерство оборони Норвегії в мережі Х.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Норвегії оголосив про зміни у мовних вимогах для іноземців, які претендують на отримання дозволу на постійне проживання. З 1 вересня 2025 року скасовується вимога щодо усного володіння норвезькою мовою, проте рівень необхідних знань підвищується з А1 до А2. 

Також «Главком» інформував, що норвезький журналіст Нільс Ове Холанд Ріісе 1 липня розпочне благодійну пішу мандрівку з Осло до Бергена – маршрут протяжністю близько 450 км. Мета ініціативи – зібрати кошти на підтримку українських регіональних медіа. Про це повідомила Асоціація незалежних регіональних видавців України (АНРВУ).

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Теги: винищувач Україна Норвегія

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