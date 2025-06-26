Норвегія змінила правила правила для постійного проживання

Нові правила застосовуватимуться до заяв на отримання посвідки на постійне проживання, поданих після 1 вересня 2025 року

Норвегія змінює мовні вимоги для дозволу на постійне проживання: Скасовано усний іспит, але підвищено рівень знань

Уряд Норвегії оголосив про зміни у мовних вимогах для іноземців, які претендують на отримання дозволу на постійне проживання. З 1 вересня 2025 року скасовується вимога щодо усного володіння норвезькою мовою, проте рівень необхідних знань підвищується з А1 до А2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Норвегії.

«Іноземці, які бажають отримати дозвіл на постійне проживання в Норвегії, повинні мати певний рівень усного володіння норвезькою мовою. Здатність розмовляти та розуміти норвезьку мову є важливою передумовою для участі в освіті та роботі», — заявила міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен.

Зазначені рівні відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (A1, A2, B1, B2, C1, C2), де A1 є найнижчим рівнем. Рівень А2 означає, що людина може розуміти просту повсякденну мову та легко висловлюватися на теми, що стосуються її особистості, сім'ї, безпосереднього оточення та роботи. Вона також може керувати простими та буденними розмовними ситуаціями, якщо співрозмовник говорить повільно та чітко.

Норвезька вимога не застосовується, якщо іноземець документує особливі причини, пов'язані зі здоров'ям, або особисті обставини, на які він не має впливу. Це може стосуватися дорослих іммігрантів з невеликою шкільною освітою або без неї, які мають обмежений рівень грамотності, а також людей похилого віку. Такі особи можуть бути звільнені від необхідності складати тест з норвезької мови на рівні А2.

Нові правила застосовуватимуться до заяв на отримання посвідки на постійне проживання, поданих після 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. Про плани запустити виробництво безпілотних морських суден в Україні оголосило Міністерство оборони Норвегії в мережі Х, передає «Главком».

«Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні», – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.