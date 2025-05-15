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Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16
Норвегія не розголошує кількість переданих літаків Україні
фото: Reuters

Передача норвезьких винищувачів відбувається за графіком

Норвегія хоче завершити передачу обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Норвегії Туре Сандвіка, якого цитує NRK.

За словами глави оборонного відомства країни, деякі літаки вже відправлено Києву, водночас усі поставки заплановано завершити до кінця поточного року. Міністр не розповів, скільки саме Норвегія вже доставила літаків та ще має доставити Україні.

«Передача норвезьких F-16 відбувається за графіком, однак з міркувань безпеки операцій України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо кількість переданих літаків», – каже він.

Раніше Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

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Теги: винищувач F-16 Норвегія

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