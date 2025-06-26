Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа
Норвежець розповів, що ідея допомогти українським журналістам виникла під час одно з самітів
фото ілюстративне з відкритих джерел

Нільс Ове Холанд Ріісе збиратиме кошти для українських ЗМІ під час пішої мандрівки між Осло і Бергеном

Норвезький журналіст Нільс Ове Холанд Ріісе 1 липня розпочне благодійну пішу мандрівку з Осло до Бергена – маршрут протяжністю близько 450 км. Мета ініціативи – зібрати кошти на підтримку українських регіональних медіа. Про це повідомила Асоціація незалежних регіональних видавців України (АНРВУ), передає «Главком».

«З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році незалежна журналістика в Україні зазнає безперервного тиску – від загроз її безпеці та фінансового краху до цифрових атак та нестачі обладнання. Проте ці журналісти продовжують висвітлювати події, бо правда – їхня зброя, і світ має її почути», – написав журналіст на сторінці для збору коштів GoFundMe.

Маршрут благодійної пішої мандрівки Нільса Ове Ріісе з Осло до Бергена, Норвегія
Маршрут благодійної пішої мандрівки Нільса Ове Ріісе з Осло до Бергена, Норвегія
фото: АНРВУ

За словами Нільса Ове Ріісе, ідея виникла під час Всесвітнього Медіа Конгресу у Кракові: «Я давно мріяв здійснити цей маршрут. І саме підтримка українських журналістів здалася мені гідною справою, з якою варто його поєднати». Він зазначив, що ініціатива є для нього особистою, адже він захоплюється роботою АНРВУ і цього разу хоче підтримати її не лише як медійник, а й фізично.

Під час подорожі Ріісе ночуватиме переважно в наметі та публікуватиме оновлення у соцмережах, зокрема на своїй сторінці в LinkedIn. Збір коштів відбувається через платформу GoFundMe. Зібрані пожертви будуть передані АНРВУ на закупівлю необхідного обладнання та пряму підтримку регіональних редакцій.

Раніше «Главком» повідомляв, що норвезькі законодавці схвалили запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів у країну та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури. 

Також «Главком» писав: Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. Про плани запустити виробництво безпілотних морських суден в Україні оголосило Міністерство оборони Норвегії.

Читайте також:

Теги: ЗМІ Норвегія Україна журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год
Трамп пояснив, чому не закінчив війну в Україні за 24 год
Вчора, 17:50
Гранично аморальним Трампу і Путіну найшвидший шлях бачиться у капітуляції України
Нова «мирна» схема? Росія хоче роззброїти Україну руками Трампа
17 червня, 16:31
У найближчий час слідчі правоохоронних органів, спільно з експертними установами МВС, проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл
Україна повернула тіла ще 1200 загиблих захисників
14 червня, 14:41
Європейський Союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги
Україна отримала від ЄС $1 млрд євро з заморожених російських активів
13 червня, 14:49
Україна, ймовірно, вже не буде отримувати таку допомогу від США, як це було за часів Байдена
Чим загрожує Україні скорочення військової допомоги від США: пояснення ISW
12 червня, 06:35
Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях
Буданов зробив заяву щодо обміну полоненими та тілами загиблих воїнів
8 червня, 15:44
Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль
Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль
6 червня, 10:12
Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі
Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад
2 червня, 18:45
Зеленський виступив на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі
Настав особливий момент – шанс спробувати закінчити цю війну
2 червня, 14:31

Соціум

Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)
У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака
У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака
Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа
Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа
Україно-польські історичні суперечки. Посол пояснив, як треба вирішувати проблему
Україно-польські історичні суперечки. Посол пояснив, як треба вирішувати проблему
З будівлі Спеціальної слідчої служби у Литві вкрадено прапор України
З будівлі Спеціальної слідчої служби у Литві вкрадено прапор України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
75K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
14K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
9305
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua