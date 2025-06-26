Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа

Норвежець розповів, що ідея допомогти українським журналістам виникла під час одно з самітів

Нільс Ове Холанд Ріісе збиратиме кошти для українських ЗМІ під час пішої мандрівки між Осло і Бергеном

Норвезький журналіст Нільс Ове Холанд Ріісе 1 липня розпочне благодійну пішу мандрівку з Осло до Бергена – маршрут протяжністю близько 450 км. Мета ініціативи – зібрати кошти на підтримку українських регіональних медіа. Про це повідомила Асоціація незалежних регіональних видавців України (АНРВУ), передає «Главком».

«З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році незалежна журналістика в Україні зазнає безперервного тиску – від загроз її безпеці та фінансового краху до цифрових атак та нестачі обладнання. Проте ці журналісти продовжують висвітлювати події, бо правда – їхня зброя, і світ має її почути», – написав журналіст на сторінці для збору коштів GoFundMe.

Маршрут благодійної пішої мандрівки Нільса Ове Ріісе з Осло до Бергена, Норвегія фото: АНРВУ

За словами Нільса Ове Ріісе, ідея виникла під час Всесвітнього Медіа Конгресу у Кракові: «Я давно мріяв здійснити цей маршрут. І саме підтримка українських журналістів здалася мені гідною справою, з якою варто його поєднати». Він зазначив, що ініціатива є для нього особистою, адже він захоплюється роботою АНРВУ і цього разу хоче підтримати її не лише як медійник, а й фізично.

Під час подорожі Ріісе ночуватиме переважно в наметі та публікуватиме оновлення у соцмережах, зокрема на своїй сторінці в LinkedIn. Збір коштів відбувається через платформу GoFundMe. Зібрані пожертви будуть передані АНРВУ на закупівлю необхідного обладнання та пряму підтримку регіональних редакцій.

Раніше «Главком» повідомляв, що норвезькі законодавці схвалили запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів у країну та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.

Також «Главком» писав: Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. Про плани запустити виробництво безпілотних морських суден в Україні оголосило Міністерство оборони Норвегії.