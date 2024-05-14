Блінкен розповів перші деталі безпекової угоди з Україною

США та Україна планують укласти угоду терміном на 10 років

США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей

Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті.

«У нашій угоді, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей, від ППО до дронів і до розмінування», – сказав він.

За словами посадовця, якщо Росія або хтось ще нападе на Україну, то США негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні, щоб скоординувати, як країна може відбити загрозу.

Держсекретар додав, що двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського військо-промислового комплексу, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

Нагадаємо, 6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

Як повідомлялося, Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.