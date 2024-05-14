Зустріч Зеленського із Блінкеном: перші подробиці

Президент висловив сподівання, що США допоможуть залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном головними темами переговорів будуть постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру. Про це заявив президент Зеленський напередодні зустрічі із Блінкеном, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема», – сказав глава держави.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина ще в дорозі й вона «дозволить змінити ситуацію».

«Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом», – сказав Блінкен.

Блінкен також додав, що «США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою». «Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою» – зазначив Блінкен.

Також президент України висловив сподівання, що США допоможуть залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн.

Нагадаємо, речник Держдепу США Метью Міллер повідомив, що під час сьогоднішнього візиту в Україну державний секретар США Ентоні Блінкен обговорить низку питань з українськими високопосадовцями, зокрема, довгострокові зобов’язання щодо безпеки.

Як повідомлялося, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.