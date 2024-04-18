Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist

Як повідомлялося, Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів

Безпілотник розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії»

Нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників.

Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Співрозмовник видання каже, що не всі американські посадовці підтримують поради США, щоб Україна не била по російських об'єктах у тилу.

«Вони приватно кажуть нам, щоб ми продовжували», – заявив анонімний виробник безпілотників і додає, що в найближчі місяці українська програма безпілотників розшириться.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни. Росіяни обстрілювали з інтервалом в три години.

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати.

До слова, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.