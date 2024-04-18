Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Як повідомлялося, Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотник розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії»

Нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників.

Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Співрозмовник видання каже, що не всі американські посадовці підтримують поради США, щоб Україна не била по російських об'єктах у тилу.

«Вони приватно кажуть нам, щоб ми продовжували», – заявив анонімний виробник безпілотників і додає, що в найближчі місяці українська програма безпілотників розшириться.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни. Росіяни обстрілювали з інтервалом в три години.

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати.

До слова, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Читайте також: WP: Велика кількість дронів над лінією фронту в Україні паралізувала бойові дії
Теги: війна безпілотник дрон росія військова техніка зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розглядає варіант перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень
Російський чиновник запропонував обігрівати житло теплом від крематоріїв (відео)
16 квiтня, 15:00
Станом на зараз 125 тис. росіян були змушені евакуюватися через масштабний паводок
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію
16 квiтня, 12:22
Плановий обліт з метою моніторингу паводкової ситуації росіяни поєднали з профілактичними заходами
Російські священники вигадали, як захистити країну від паводка (відео)
11 квiтня, 21:43
Впродовж двох тижнів медики робили все можливе, аби Віктор подолав період важкого стану
Комік Віктор Розовий отримав важку травму на фронті
11 квiтня, 20:34
Жителі Орська влаштували мітинг, на якому звернулися до Путіна, а також скаржилися на виплати та дії влади
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
9 квiтня, 18:15
Росія активно користується неузгодженостями у санкційних пакетах різних країн та захланністю частини міжнародного бізнесу
«Мір» праху твоєму
6 квiтня, 17:13
За версією росіян, західні спецслужби вживили в мозок громадянами Таджикистану чипи, що б керувати їхніми діями
«Відключення свідомості і чипи». Російський генерал назвав причини теракту в «Крокусі»
1 квiтня, 05:20
«Крокус Сіті Хол» після теракту
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
24 березня, 09:12
У міністерстві культури Росії заявили, що всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури на найближчі дні скасовуються
У Московській області скасовують масові заходи
23 березня, 03:35

Девайси

Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку
Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку
Україна успішно скопіювала російські «Ланцети»
Україна успішно скопіювала російські «Ланцети»
Південна Корея запустила на орбіту другий супутник-шпигун із території США (відео)
Південна Корея запустила на орбіту другий супутник-шпигун із території США (відео)
Над територією США упало космічне сміття Китаю (відео)
Над територією США упало космічне сміття Китаю (відео)
Унікальні зображення людського мозку. У Франції запустили найпотужніший у світі МРТ-сканер (відео)
Унікальні зображення людського мозку. У Франції запустили найпотужніший у світі МРТ-сканер (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
24K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
16K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
14K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
9373
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
5775
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua